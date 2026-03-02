我是廣告 請繼續往下閱讀

▲發發的紅色比基尼福利照，吸引超過8000人按讚。（圖／翻攝自發發IG@piglettickle）

紅色比基尼入鏡 大方秀出曲線身材

▲發發（左）跟好姐妹一同到板橋高級飯店放風。（圖／翻攝自發發IG@piglettickle）

8千多人按讚 留言狂讚身材與氣質

「棒棒堂」男星敖犬（莊濠全）自2024年與空姐出身的妻子發發（賴虹均）登記結婚後，2人婚姻生活備受外界關注。夫妻倆經常透過社群分享日常互動，無論是出遊或居家片段，都能引發粉絲熱烈討論。近日，發發趁著老公不在時約閨密去飯店放風，更是大放福利曬出紅色比基尼，讓不少粉絲直呼：「超漂亮！」近日發發罕見在Instagram公開一系列風格較為大膽的照片，引發網路熱議，畫面中她身穿一套紅色比基尼，在床上擺出多種姿勢入鏡，整體氛圍輕鬆又帶點性感魅力。她也幽默寫下：「難得老公不在，偷辣一波！」讓貼文一上線便迅速吸引關注，成為討論焦點。針對這組照片，發發也在貼文中說明，當天其實是與姐妹相約的「放風日」，她們特地前往新北市板橋安排一段輕鬆行程，從隨性聊天到放空耍廢，讓人感受到難得的自在時光，她也提到她與姐妹透過泡澡舒緩一整天的疲勞，直呼這樣的安排相當療癒，讓身心都得到放鬆。貼文曝光後，短時間內便累積超過8000人按讚，留言區更湧入大批粉絲互動，不少人稱讚她的體態維持得宜，也有人驚呼造型過於吸睛，甚至笑稱「老公應該緊張了」。整體來看，發發這次的內容成功結合個人魅力與生活分享，再度提升討論熱度。有趣的是，敖犬本人也現身留言區加入互動，開玩笑表示：「怎麼離開老公就變不一樣！」語氣中帶著調侃意味，對此發發則回應帶有玩笑語氣的留言，兩人一來一往的互動，再次讓粉絲直呼甜蜜，這樣自然不做作的夫妻相處模式，也成為他們持續受到關注的重要原因。