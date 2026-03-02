今（2）日開工，白天天氣短暫回穩，但午後東北季風南下，入夜北部、東北部轉有局部短暫雨，影響逐步擴及中南部，天氣風險公司分析師林孝儒表示，明（3）日元宵節全台降雨機率升高，周二、周三（3月4日）是本周天氣最不穩定時段，且北部早晚低溫將下探14度以下。
今晚東北季風南下 元宵節全台有雨
林孝儒指出，今天上午鋒面遠離，台灣天氣短暫回穩，各地晴時多雲，不過今天午後東北季風逐漸南下靠近，入夜後北部、東北部雲量再度增加，並轉有局部短暫雨，風勢也明顯轉強，影響範圍後續隨時間逐步往中南部擴展。
林孝儒提醒，明天元宵節在東北季風、華南雲系雙重影響下，北部、東半部全天都是陰雨天氣，中南部主要是多雲，山區、局部平地也都有短暫陣雨，全台降雨機率都提高，西半部沿海如果有對流發展，不排除出現短暫雷雨，情況維持至周三，「周二、周三是本周天氣最不穩定的時段。」
冷空氣再襲 北台灣最冷跌破14度
天氣風險公司資深顧問吳聖宇提及，周二、周三東北季風配合降雨，北部、東北部白天高溫只剩17至20度，中部、花東20至24度，南部受影響較小，高溫仍有24至27度。
周二晚上到周三清晨最冷，中北部、東北部都市低溫會15至17度，空曠地區14度以下，南部、花東都市低溫17至19度，空曠地區15至17度，中北部、東北部明顯較濕涼。
林孝儒說明，周四（3月5日）東北季風減弱，各地天氣再有回溫好轉空檔，但周五（3月6日）鋒面再度通過、東北季風南下，北部、東半部又再度降溫轉雨，這波東北季風影響延續至周末，周末乾空氣移入後，各地又回到晴時多雲天氣。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、天氣職人-吳聖宇臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
林孝儒指出，今天上午鋒面遠離，台灣天氣短暫回穩，各地晴時多雲，不過今天午後東北季風逐漸南下靠近，入夜後北部、東北部雲量再度增加，並轉有局部短暫雨，風勢也明顯轉強，影響範圍後續隨時間逐步往中南部擴展。
林孝儒提醒，明天元宵節在東北季風、華南雲系雙重影響下，北部、東半部全天都是陰雨天氣，中南部主要是多雲，山區、局部平地也都有短暫陣雨，全台降雨機率都提高，西半部沿海如果有對流發展，不排除出現短暫雷雨，情況維持至周三，「周二、周三是本周天氣最不穩定的時段。」
天氣風險公司資深顧問吳聖宇提及，周二、周三東北季風配合降雨，北部、東北部白天高溫只剩17至20度，中部、花東20至24度，南部受影響較小，高溫仍有24至27度。
周二晚上到周三清晨最冷，中北部、東北部都市低溫會15至17度，空曠地區14度以下，南部、花東都市低溫17至19度，空曠地區15至17度，中北部、東北部明顯較濕涼。
林孝儒說明，周四（3月5日）東北季風減弱，各地天氣再有回溫好轉空檔，但周五（3月6日）鋒面再度通過、東北季風南下，北部、東半部又再度降溫轉雨，這波東北季風影響延續至周末，周末乾空氣移入後，各地又回到晴時多雲天氣。