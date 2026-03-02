我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年，高雄一名正妹小雅（化名）控訴4月間，遭男網友小明在住處藉酒意強行壓制性侵，錄音檔中顯示，小雅狂喊60多次「不要」，且小明也稱「在欺負妳」，小雅因此向他求償120萬餘元。然而，橋頭地院法官在檢視男方提供的錄音後，發現雙方互動親暱伴隨笑聲，且女方雖嘴上說不要，但身體卻乖乖配合，認定當時的拒絕用語應屬撒嬌口吻，而非真實違背意願，最終判小明免賠。小雅（化名）控訴，自己與小明（化名）於2021年透過手遊結識，曾多次出遊，但因小明對外宣稱兩人為情侶，令小雅倍感困擾。2023年4月4日，小雅為要求小明刪除照片及取回卡片，與其在高雄咖啡廳碰面後，合議前往小明家中續談，不料抵達住處後，小明不斷勸酒並開始肢體騷擾。小雅因酒精影響體力不支且心生恐懼，隨即開啟手機錄音存證。錄音顯示，小明憑藉力氣優勢，無視小雅明確拒絕並呼喊「不要」、「不行」、「不可以」多達60多次，甚至在回應「我知道啊」後，仍強行壓制小雅並性侵得逞。案發約一小時後，小明坦承是在「欺負」小雅，自稱因報復心態且壓不住慾望才犯案。他在錄音中自白：「對，我真的有欺負你，但我不是真的想要，就是報復你的那種心態，我會覺得…就是…這次這樣子欺負妳之後，你可能會真的在心裡很恨我吧，說真的我不想要強迫別人這樣子，我也從來沒有強迫別人這樣子做過」。小雅進一步表示，當時因一時心軟未即時驗傷，小明事後卻在數百人的LINE遊戲群組公開兩人關係，並以性器官諧音影射羞辱，導致她遭受網路霸凌、名譽嚴重受損。儘管刑事部分經橋頭地檢署不起訴，且再議及自訴均遭駁回，小雅仍忍無可忍，決定轉向民事訴訟，向小明求償精神撫慰金及醫藥費共120萬8903元。針對指控，小明在審理時提出更完整的錄音反駁，主張兩人自2021年起便維持如情侶般的曖昧互動，每月固定出遊並發生性行為。小明辯稱，小雅當時另有交往對象及曖昧對象，疑似因擔心感情糾葛遭遊戲圈非議，才長期對他進行情緒勒索與抹黑。法官檢視全部錄音證據後發現，當天兩人語氣親密，伴隨打鬧搶棉被、親吻、愛撫及調情聲。錄音顯示，雖有小明要求脫褲等語，但語氣親暱；小雅雖多次表示「不要」，但多帶撒嬌口吻，且身體配合並要求戴套，發生行為時對話依然輕鬆，不時傳出笑聲，難以認定有強迫威脅之跡象，最終判小明免賠。全案仍可上訴。