美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合空襲，並斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。川普1日表示，哈米尼身亡之後，伊朗的新領導層希望與他對話，而他也已經同意談判。
根據The Atlantic報導，川普透露，伊朗新任領導層有意展開對話，「他們（指伊朗）想談，而我已經同意對話了，所以我會和他們談」，「他們本該早點這麼做，本該早點提出非常實際且容易實現的方案，他們拖太久了。」
原談判代表多已喪生
不過當川普被問及與伊朗領導層對話的時間點會在何時進行時，他僅回應無可奉告。川普隨後指出，最近幾週參與談判的部分伊朗官員已經不在人世了。「那些人大部分都消失了。一些我們之前在打交道的人已經不在了，因為那是個沉重的、那是個沉重的打擊。」
川普還稱，伊朗本來可以達成協議的，「他們本該早點做的。他們玩得太過火了（They played too cute）。」
川普近來接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時，就透露在此次行動中，一舉殲滅多名伊朗領導人：「沒有人能夠相信我們取得的成就，一次就殲滅48位領導人，而且攻勢進展非常迅速。」
不過據美軍中央司令部（CENTCOM）指出，已有3名未公布身分的美軍陣亡、5人重傷，另有數人輕傷。
