原本情勢複雜的藍軍新北市選局，經過新北市長侯友宜的居中協調，原本也要參選的新北市副市長劉和然急流勇退，支持李四川，讓李四川成為國民黨的候選人，化解了原本的僵局 ; 而李四川不僅為台北市完成了與輝達的簽約凸顯戰功、強化了政治能量外，又有了侯友宜的力挺，對藍軍新北局勢的維穩更加有利，而侯的居中協調，不僅為藍軍的最大票倉拆彈成功，做了強化鞏固，更幫國民黨增加了對民眾黨協調藍白合的籌碼，也為自己的政治行情鋪墊了大復活的伏筆。首先，侯的積極協調反而凸顯黨中央對關鍵選區的協調無力。畢竟除了新北之外，原本也是一盤好棋的台中市，即便市長盧秀燕也頗心急，希望黨能在一月底前確定人選，但黨中央並未呼應盧的期待，而後盧又說兵貴神速、事不宜遲，但黨中央仍將全民調定在三月底前，當然無法回應基層支持者普遍的焦慮，更被質疑以拖待變。況且還有新竹縣初選被參選人之一的立委徐欣瑩質疑不公，彰化縣更有立委謝衣鳳與其弟彰化縣議會議長謝典霖的「姊弟之爭」，當藍營的優勢選區多有因為內部問題而導致提名時程延宕時，侯友宜適時出手將最重要的新北區塊穩住，不僅為藍營選戰佈局打了一劑強心針，更彰顯了自己的魄力與協調力，特別是在黨中央被認為對茶壺內風暴無力協調時，侯的協調之功，日後當然能在黨內強化其份量。其次，劉和然是侯友宜的副手，和侯的關係自然與李四川要親近，劉也積極希望能藉相關行銷操作來拉抬自己的聲勢，可惜仍有一定的局限性，以民調支持度來說，和李四川仍有一段差距，劉的急流勇退，除了有自己認為難以與李一搏的認知外，若沒有侯的說服，斷無可能發揮整合成功臨門一腳的助力 ; 由此也能凸顯出侯的果敢決斷及魄力，並展現他的大公無私，亦即侯與劉即便私交甚篤，但侯面臨國民黨選戰佈局與勝選目標設定的大局時，仍能毅然決然捨私誼而顧大局，相較於一些政治人物一舉手一投足都會精算到小數點後八位數字，確認對自己有利後才出手的狹隘私心，侯的格局與高度確實展現得淋漓盡致，當然能為自己的政壇再起埋下伏筆。再者，侯助整合新北成功，外界的觀察點都移到台中市長盧秀燕是否也能發揮調和鼎鼐長才，協調立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姊弟之爭」，畢竟盧現階段仍是藍營最有能耐問鼎2028的可能人選，支持者亦對盧抱以極高的期待，就算盧屢次建議黨中央希望台中市長人選儘早確定，都遭黨中央消極以對，但支持者對盧進一步協調江、楊之爭且彌平茶壺內風暴的期待只有與日俱增，特別是侯友宜協調新北成功時 ; 然這期待無法避免的也可能成為盧的壓力，畢竟台中與新北局勢未必全然相同，很難用同一把尺來進行評斷，但問題是支持者的想法很簡單，侯能協調成功，盧若是力有未逮，對盧的觀感就會有差，這對盧雖然未必公平，但卻可能直接影響侯、盧權力的消長，讓藍營2028的內部權力生態產生化學變化。此外，侯友宜協調讓新北藍營局勢底定，順勢讓藍營和民眾黨談藍白合的籌碼增加，白營只能被動因應，李四川作為共推人選幾乎確定，侯友宜作為政績卓著的新北市長，勢必全力輔選力四川，將能量挹注給他，是以便能補足李四川相對於綠營蘇巧慧不諳選戰兵法的相對弱勢，加上民眾黨主席黃國昌的助威，藍白整合展現在新北的動員力道勢必強化，只要能夠大勝，侯上演「大復活」的可能情況勢必拉高。特別是現今藍營2028的局勢已有一定程度的複雜，原本被認為最具冠軍相的盧秀燕，由於不選主席而使黨內生態丕變，是否仍具絕對優勢，已有懸念，台北市長蔣萬安靠著卓越政績與抗綠能量滿滿的升級版人設，也為支持者所期待，加上韓國瑜與鄭麗文掌控立法院長及黨主席的戰略要地，也有一搏的本錢，遑論為藍軍新北困局解套的侯友宜，只要能維持新北的大勝局面，政治能量更可能水漲船高，屆時盧、蔣、韓、侯、鄭各擅勝場，競合關係勢必愈來愈明顯，但彼此只要能良性競爭，對藍軍的2028來說，或許也是好事一樁。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com