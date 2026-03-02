我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間3月3日進行，該日有4場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士主場對上洛杉磯快艇的比賽。勇士目前拿下31勝29敗，暫居西區第8名，快艇則是拿下27勝31敗，暫居西區第10名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。金州勇士（31勝29敗）vs 丹佛金塊（27勝31敗）比賽地點：大通中心比賽時間：台灣時間3月3日（二）上午 11：00✅ 雷霆觀戰焦點：戰力穩定、板凳深度厚金州勇士隊近期處於交易後的磨合與傷病考驗中。球隊在交易截止日前換來明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）試圖強化禁區戰力，但他因傷僅出賽1場，且伴隨複雜的醫療診斷疑雲，總教練科爾（Steve Kerr）更因失言質疑其病史而公開致歉。目前球隊正積極穩定輪替陣容，不僅要應對核心球員的健康管理，更需在競爭激烈的西區保住季後賽席次，每一場比賽的勝負都對排名至關重要。觀戰重點：✅金塊觀戰焦點：約基奇依舊是核心、莫瑞傷病纏身洛杉磯快艇近期正處於西區排名的卡位關鍵期，在哈登轉隊後的全新陣容下，球隊高度仰賴雷納德（Kawhi Leonard）與陣中多位側翼好手的發揮。快艇隊目前正展現強韌的防守體系，試圖在強敵環伺的西區維持競爭力。觀戰重點：快艇傷兵名單：加蘭德（Darius Garland）比爾（Bradley Beal）勇士傷兵名單：理查德（Will Richard）克萊爾（L.J Cryer）波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）佩頓（Gary Payton II）柯瑞 (Stephen Curry）塞斯・柯瑞（Seth Curry）巴特勒 (Jimmy Butler)🏀NBA賽程（台灣時間3/2）08:00 巫師VS火箭08:30 塞爾提克VS公鹿10:00 爵士VS金塊11:00 勇士VS快艇📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台🟡NBA直播哪裡看？2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡電視轉播：緯來體育台 ：08:30 塞爾提克VS公鹿、11:00 勇士VS快艇🟡線上收看：NBA League Pass、Line Today。