▲中鋼集團中聯資源公司以氣冷高爐石級配料，獲得內政部綠建材標章證書之殊榮，期力助國內循環經濟發展注入新動力。(資料照／記者黃守作攝)

▲中聯資源公司氣冷高爐石級配料，適用於道路基層、底層及廠區基地填築，圖為該產品使用於輕軌鼓山段道路基底層之情形。(圖／中聯資源公司提供)

中聯資源公司以氣冷高爐石級配料於日前，獲得內政部綠建材標章證書之殊榮，將秉持資源有效利用的企業理念，致力推動資源永續發展，這不僅是對中聯資源產品品質的最高肯定，也為營建與道路工程提供兼具高品質及低碳足跡的材料選擇，期力助國內循環經濟發展注入新動力。中聯資源公司總經理吳一民表示，一貫化作業鋼廠的高爐煉鐵製程需加入石灰石作為助熔劑，鐵礦石經高溫還原反應後所生產的非鐵物質即為高爐石，高爐石如採高壓水冷卻方式產出稱為水淬高爐石，若採空氣冷卻方式則形成氣冷高爐石，這兩種副產品均是高溫熔融處理，類似天然火成岩，不僅未含重金屬與戴奧辛等有害物質，且具備良好之體積穩定性、潛在膠結性及強度，已被業界公認為優良的低碳營建材料。吳一民說，氣冷高爐石級配料具有良好的壓實性及穩定性，也具備潛在水硬性，以加州承載比測試堅硬度，其數值可達 90至119%，高於天然級配粒料的80至95%，當應用於道路基層、底層、路堤及廠區基地填築等工程時，表現性能優於或等同於天然級配料。吳一民指出，中聯資源公司的氣冷高爐石級配料產品，已實際應用於高雄輕軌鼓山段、小港區金福路翻修工程、旗楠公路改善工程、台188線路面翻修工程，以及中鋼公司擴建廠區道路工程等多項實績，另依ISO 14067盤查結果顯示，每噸碳足跡僅4.98kgCOe，低於天然砂石的7.24kgCOe，符合再生綠建材評定標準，有助降低工程整體碳足跡，因此，獲得內政部建築研究所頒發綠建材標章證書之殊榮。吳一民並指出，中聯資源公司推廣氣冷高爐石級配料不僅可提升鋼鐵副產物的工程價值，亦有助紓解天然砂石短缺，實踐企業ESG責任，另外，中聯資源截至目前已取得包括高爐爐碴水泥、瀝青鋪面用粒料，以及道路基底層級配料、氣冷高爐石級配料等產品，共10張綠建材標章證書之殊榮，未來將持續投入再生建材研發，藉由品質提升推動綠建材於公共工程與民間建設的廣泛應用，期為我國環境永續與循環經濟注入動能。