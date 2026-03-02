我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列與美國分別對伊朗發動代號為「雄獅怒吼」、「史詩憤怒」大規模空襲行動，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內等領導階層身亡，美伊戰爭爆發，使得地緣政治風險加劇，投資人再度大量湧入避險資產，使得黃金價格再度飆升，周一一度來到每盎司5400元附近。專家點出，在美伊緊張情勢之下，「3因素」將成進一步推升金價的助燃劑。根據Investing.com報導，隨著伊朗最具權力人物遭擊斃，引發市場對更大範圍地區衝突的擔憂，以及對經由荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球重要能源運輸命脈的石油供應可能受阻的憂慮心理，投資人紛紛轉向具避險性質的黃金。以色列軍方週日對伊朗發動新一波攻勢，飛彈與戰機鎖定指揮基礎設施與防空系統。伊朗則以更多飛彈回擊以色列領土及位於波斯灣的美軍基地。報導提到，這場地緣政治震撼，在市場引發典型的「避險」行情，股市下跌、原油價格飆升，進一步強化黃金作為價值儲存工具的需求。國際金融服務集團荷蘭國際集團（ING）分析師在報告中指出，「若衝突外溢至區域層面或干擾能源供應，將藉由更高的油價、上升的通膨預期以及受抑制的實質殖利率，進一步實質推升金價。」澳洲漱石集團（Pepperstone）資深研究策略師布朗（Michael Brown）表示，「市場如今不僅必須消化衝突升級或更大範圍戰爭的風險，還要評估在實際軍事行動展開後出現更多的可能性。使得風險評估變得極為困難，因此多數投資人傾向採取『先避險，問題以後再問』的策略。」布朗指出，5,400美元將是黃金價格短線重要觀察關卡，其次是1月下旬創下的歷史高點5,595美元。他表示，本週末的情勢發展再次強化了黃金強勁多頭論述。在這個日益不確定的世界中，黃金將持續因避險資金流入而受惠，同時，龐大的散戶與官方儲備需求也將提供價格支撐。布朗亦預期，金價年底前有機會邁向每盎司6,000美元大關。