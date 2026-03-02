2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）即將開打，中華隊預賽分在C組，3月5日至3月8日將於東京巨蛋迎戰澳洲、日本、捷克與韓國。日本旅遊達人林氏璧今（2）日也在粉專分享東蛋周邊推薦景點，從白天到夜晚都有去處，讓球迷為中華隊加油之餘，也能順道暢遊東京。
幫中華隊加油順便觀光！林氏璧列東蛋推薦景點
林氏璧今（2）日於粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提醒，3月初東京天氣仍冷，白天約13至14度，夜晚可能降至3至4度，建議球迷多備保暖衣物。氣象方面，他指出3月6日台日大戰當天氣溫略高但可能下雨，其餘預賽日天氣大致穩定，可把握空檔安排行程。
東京都內早開櫻花景點
河津櫻：花期較長，推薦地點包含東京晴空塔東武橋前、神谷町站（可遠拍東京鐵塔）、舊中川沿岸、世田谷櫻神宮，以及木場公園東側大橫川沿岸。
藏前櫻：藏前神社境內櫻花搭配金黃色金合歡，是熱門攝影點。
阿龜櫻：位於COREDO室町旁「日本橋紫陽花大道」，鄰近三越前站。
大寒櫻：上野公園入口兩株知名早開櫻已盛開，還有機會看到綠繡眼穿梭其間。
東京巨蛋周邊景點推薦（林氏璧盤點）
Spa LaQua溫泉設施：位於Tokyo Dome City內，可一邊泡湯一邊欣賞摩天輪與東京巨蛋景色。
唐吉訶德後樂園店：唐吉訶德後樂園店位於東京巨蛋附近，該店24小時營業，看完球賽後可前往採買伴手禮。
文京區市民中心展望廳：文京區市民中心免費開放，09:00至20:30可登高遠望，從25層樓高處遙望日本東京的繁華景象，天氣晴朗時甚至有機會看到富士山矗立於新宿高樓後方。
東京巨蛋遊樂園：
林氏璧表示，這個遊樂園沒有門票，只要買想玩設施的票即可，可單購設施券，許多旅遊網都有販售玩5樣設施的套票，最推薦設施如下：
Big-O摩天輪：可俯瞰整個東京巨蛋與樂園景色，車廂內還提供卡拉OK功能。
Thunder Dolphin雲霄飛車：高速穿梭建築物間，是園區最具代表性的刺激設施之一。
除了設施之外，目前東蛋樂園還與名偵探柯南合作舉辦 30 週年電視動畫特展，對柯南有愛的朋友也不妨順便購票造訪！
資料來源：日本自助旅遊中毒者、東京巨蛋官網
中華隊C組預賽賽程（東京巨蛋）
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲
3月6日（周五）18：00 v.s.日本
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓
