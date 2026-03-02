我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Yumi（右）曬出和媽媽同框的照片。（圖／IG@yumisecrets）

雙胞胎女團BY2近日暫別忙碌工作行程，帶著媽媽前往希臘展開孝親之旅，妹妹Yumi在社群平台曬出一系列旅遊美照，母女三人同框畫面曝光後，三人的超高顏值立刻引發網友熱烈討論，直呼「根本三姊妹。」從照片可見，BY2母女三人先後在藍頂白牆的教堂鐘樓前，以及能俯瞰湛藍海景的純白階梯建築上合影留念，地中海經典景致與三人亮眼外型相互映襯，畫面清新動人，她們也造訪鮮黃色牆面的特色餐廳用餐，氣氛輕鬆愜意。在穿搭方面，三人也展現不同風格，白天海島風造型中，Yumi身穿碎花長洋裝，甜美清新；姊姊Miko選擇全白蕾絲上衣搭配長裙，仙氣十足；媽媽則穿著白底藍色馬匹圖騰洋裝，典雅大方，晚間聚餐時，Miko換上低胸繞頸上衣搭配白褲；Yumi改穿粉色細肩帶上衣；媽媽則是藍白古典圖騰洋裝，風格穩重優雅。公開的照片中，最受矚目的焦點，莫過於BY2母女三人的高顏值，網友看完照片後紛紛留言表示，媽媽保養得宜、氣質優雅，與姊妹倆站在一起毫無違和感，「完全看不出年齡差」、「像三姊妹一起出遊」，掀起瞬間在社群掀起熱議。