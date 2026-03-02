美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊。今（2）日傳出有美軍戰機在科威特墜毀，美軍中央司令部晚間證實，3架F-15戰機在科威特因友軍誤傷墜傷，6名飛行員彈射逃生，安全獲救。
CNN報導，科威特國防部今表示，「幾架美軍戰機墜毀，所有飛行員均倖存」，網傳影片也能看到一架戰機在科威特上空，靠近美軍基地的地方墜毀，一名飛行員跳傘逃生。
美國中央司令部在聲明中表示，「在激烈的戰鬥中——包括伊朗飛機、彈道導彈和無人機的攻擊——美國空軍戰鬥機被科威特防空系統誤擊落。6名機組人員全部安全彈射，目前已安全獲救，情況穩定。科威特方面已承認此次事件，我們感謝科威特國防軍的努力以及他們在本次行動中提供的支持。」
美國中央司令部稱，這3架F-15E「打擊鷹式」戰鬥機當時正在執行針對伊朗的「史詩狂怒」軍事行動，事件原因正在調查中。
