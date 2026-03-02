我是廣告 請繼續往下閱讀

磊山保險經紀人公司今（2）日公布去（2025）年實收保費達137.4億元，年增63.96%；壽險FYC（首年佣金）成長 40.1%，連續4年維持4成以上成長動能，磊山保經業務總經理林世德更訂下2026年目標要再成長60%，新契約保費180億元，新增夥伴700人，磊山也是首家進駐亞洲資產管理中心高雄專區的保經公司，將持續聚焦專家團隊與家族辦公室佈局，透過深度數位發展與跨界整合，持續守護客戶圓滿人生。林世德指出，2025年磊山再創佳績，實收保費收入達137.4億元，FYC成長40.1%，已連續4年維持四成以上成長動能；新報聘與新登錄夥伴人數成長近9成，年收入百萬以上夥伴占比達31%。在業務穩健推進下，全年新增8個營運據點，辦公室面積增加近1560坪，總規模擴展至4340坪。在策略布局上，磊山正式啟動「家族辦公室」及多元資產管理規劃，聚焦3大核心方向，一是對接國家「亞洲資產管理中心」政策，提供專家團隊服務；二是深化區域經營，透過分區管理與專業分工，強化行政支援與在地培訓；三是持續推動數位賦能，不僅優化「磊山 e 管家」系統，為保戶提供便捷服務，更配合主管機關積極辦理「理賠聯盟鏈」，提供快速優質的保險理賠服務，讓保戶服務更全面。林世德今年也看好市場3大機會，首先是金管會推動亞洲資產管理中心，正式開啟台灣傳承市場，尤其保單具備指定受益人功能，且能在完成理賠程序後快速撥款，支應相關稅務；再來是IFRS 17正式實施，保險從業人員所需的專業程度提高，有助磊山展現過去多年的教育訓練成果；第三則是保險業人才再分配。目前國內保經人數約17萬，保險公司業務員約20萬，預期2年後兩者人數將出現交叉。此外，林世德認為，當產業面臨法規重塑與市場洗牌，真正能穿越週期的，不是速度，而是制度。磊山不以追逐短期紅利為目標，而是以長期信任為資產，打造一個能夠承載專業、人才與公益價值的金融保險平台。董事長李佳蓉也提到， 磊山不僅追求規模成長，更追求企業價值高度，將企業成長與社會責任結構化結合，長期推動的「帶狀公益」，透過3階段的公益歷程，幫助受助團體邁向自立，至今已累積投入超過2.5億元，支持逾30個公益團體，每年投入近萬名志工一起執行公益行動，單年度影響人數就超過15萬人次。磊山保經總經理許弘偉則表示，磊山這幾年的成長，來自對制度、人才與專業養成機制的持續優化，在磊山培訓系統的7大學院中，從保險基礎入門到主管職能訓練、從保障專業到資產傳承布局，並輔以人文涵養、藝術欣賞、公益實踐等多元課程，高達3000小時的培訓與薰陶，不僅2025年橫掃16項大獎與認證，2026年初更榮獲ASSET永續典範獎-社會創新獎「人才培育獎」與第三屆人文企業獎「教育提升組典範獎」，象徵磊山在公司治理架構與人文價值實踐上的雙軌並進模式，已獲高度專業評價，也為金融保險產業提供一種兼具績效與價值的發展範式。