卡達液化天然氣（LNG）供應出現突發變數。卡達國營能源公司卡達能源（QatarEnergy）表示，位於拉斯拉凡（Ras Laffan）與梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭伊朗無人機攻擊後，已暫停LNG與相關產品的生產作業，後續將視情勢更新對外說明。由於卡達是全球主要LNG出口國之一，也是台灣LNG重要來源，市場關注這起事件是否擴大為區域能源供應風險。分析人士指出，荷姆茲海峽是波灣能源運輸要道，一旦通行受阻，現貨市場恐迅速反映風險溢價。高盛評估，若荷姆茲海峽停航情況持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能大漲130%，推升至每百萬英熱單位25美元左右。面對外部供應不確定性升高，經濟部今（2）日說明，政府已採取能源來源多元化、長約採購與安全存量等措施；並表示短期內抵港船隻均不受影響。同時，經濟部已將興達電廠燃煤機組轉為備用，合計約13GW燃煤容量可作為電力備援；針對國際油價波動，將透過中油平穩機制降低對物價的衝擊，確保能源供應與民生物價的穩定。