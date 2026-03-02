美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊。伊朗媒體稱，伊斯蘭革命衛隊發射彈道飛彈，擊中以色列總理辦公室。
據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日使用「柯蘭沙爾飛彈-4」彈道飛彈（Khorramshahr-4，又名海巴爾Kheibar），襲擊了以色列總理的辦公室和以色列空軍司令部，造成嚴重破壞。
「柯蘭沙爾飛彈-4」彈道飛彈射程1450公里，是第三代固體燃料飛彈，具有高速機動特性，能躲避飛彈防禦系統。
據伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，最新一輪襲擊的目標是特拉維夫的以色列政府園區，以及海法的軍事和安全中心和東耶路撒冷的部分地區。但並未提供損失或人員傷亡資訊。
以色列國防軍（IDF）證實，伊朗向以色列領土發射了飛彈，防禦系統進行了攔截，但未說明攔截成果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「柯蘭沙爾飛彈-4」彈道飛彈射程1450公里，是第三代固體燃料飛彈，具有高速機動特性，能躲避飛彈防禦系統。
據伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，最新一輪襲擊的目標是特拉維夫的以色列政府園區，以及海法的軍事和安全中心和東耶路撒冷的部分地區。但並未提供損失或人員傷亡資訊。
以色列國防軍（IDF）證實，伊朗向以色列領土發射了飛彈，防禦系統進行了攔截，但未說明攔截成果。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。