兩岸情勢升溫、中共解放軍對台軍演頻繁，國軍戰備壓力與日俱增。國民黨立委徐巧芯今（2）日發文，細數在上個會期，推動通過的四大法案與措施，強調「軍公教福利提升，公平正義回來了」。徐巧芯表示，立法院去年針對「軍人待遇條例」修正，包括志願役加給由每人1萬元提高至3萬元、地域加給不得再以役別與階級分級、並新增「超時加給」機制，導入類似加班費概念，保障官兵勞動權益。此外，也成功爭取「國軍官兵急難貸款」方案，自今年1月起，現役軍士兵本人、配偶與直系血親若遇傷病醫療、產後照護、長照、育嬰或喪葬等急難事件，單項最高可貸60萬元、總額上限120萬元，並提供最高20萬元小額紓困貸款，協助度過難關。在退役軍人部分，立法院也修正「國軍退除役官兵輔導條例」，恢復上校以上退伍軍官子女教育補助。徐巧芯表示，這是落實政府對長年為國奉獻的軍人承諾，避免退伍後權益遭到忽視。至於公教年金議題，立法院通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案，停止所得替代率遞減，並回溯至2023年標準計算。徐巧芯強調，照顧軍公教不只是口號，而是具體立法與政策行動。未來國民黨團將持續提出相關法案，為現役與退休軍公教爭取更多保障。