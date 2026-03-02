楊昇達和老婆若綺歷經5年艱辛求子路，日前喜迎愛女「雪寶」誕生，原本是喜事一樁，怎料，楊昇達諧星魂爆發，調侃愛妻的胸部小，提醒女兒「奶不好找」，自己也「找奶找很久」，此言論一出引發部分網友批判很低級，對此，楊昇達無奈回應：「美伊都戰爭了！還在關注我的家務事...」強調「我太太愛我這味」。
稱媽媽若綺乳房不好找 楊昇達發言掀正反輿論
上個月27日，楊昇達在Threads分享一張手捧女兒小腳丫的天倫照，配文寫下：「雪寶！爸爸會永遠當妳的踏腳石！媽媽的奶不好找，希望妳不要急，爸爸當時也找了很久！」貼文一發布，不少網友笑翻，「這句很哭ㄟ」、「媽媽要找爸爸的重要地方也找很久」、「只有我覺得綺綺會大笑嗎？」
然而，楊昇達評論老婆胸部大小的言論，也引起許多網友批評，認為他發言不妥，「低級趣味卻自以爲很有趣」、「發這種腦殘文案什麼意思」、「自以為幽默嗎」、「超噁...不羞辱女性就不會講笑話」、「媽媽生產完很容易產後憂鬱...這種玩笑真的不好笑」、「媽媽親餵已經很辛苦了，還要被配偶拿來開玩笑，實在...」
楊昇達親自回覆批評 強調老婆很開心沒有生氣
針對網友們的指教，楊昇達親自表示：「美伊都戰爭了！還在關注我的家務事...說認真，我謝謝你們。」對於有網友說「覺得這種玩笑不適合放在網路上，你們倆夫妻開心就好」，楊昇達回覆「我們很開心，你呢？都還好嗎」，有女網友說生產完受荷爾蒙的影響，有時玩笑話以前會笑但現在笑不出來，楊昇達回覆：「妳老公跟我一樣是職業的嗎？不然...不建議隨便開玩笑。」
夫妻求子之路艱辛 今年2月初迎來愛女誕生
楊昇達與若綺愛情長跑12年，於2021年結婚，因為若綺屆於高齡產婦年紀，且卵巢功能老化，曾經被預告恐怕提前停經，夫妻倆歷經4次艱難的取卵手術，並進行多次打針、取卵、基因檢測，最終在2025年8月宣布將迎來第一胎，而若綺也在今年2月9日順利產下女兒「雪寶」，實現當爸媽的夢想。
資料來源：楊昇達Threads
