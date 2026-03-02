我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨澎湖縣黨部前主委、前副縣長許智富今（2）日正式宣布退出民眾黨，將以無黨籍身分投入下屆澎湖縣長選戰。許智富曾受國民黨籍前縣長賴峰偉重用並視為接班人，隨後在2022年披上民眾黨戰袍出征議員，如今大動作與黨部劃清界線，還強調以「無黨籍」身分參選，澎湖縣長藍白合確定破局。許智富曾任公所秘書、縣府建設處長、民政處長、副縣長等要職，資歷相當豐富，對於澎湖的預算等環節熟悉，一旦當選就能組團隊，有信心翻轉現況。他表示，在走訪基層並傾聽鄉親心聲後，深感澎湖不能再陷入政黨對抗的內耗，過去四年澎湖建設幾近停擺，從觀光復甦緩慢到醫療資源匱乏，各行各業皆陷入困境，因此決定褪去黨派色彩，做一名真正的「全民縣長」。他強調，澎湖需要的不是政黨延長賽，而是能立即上手、具備完整行政歷練的掌舵手，因此退黨參選，希望能跳脫政黨框架，回歸專業治理。許智富宣布退黨並加入戰局，下屆澎湖縣長選舉百家爭鳴，國民黨徵召湖西鄉長陳振中、民進黨則是現任縣長陳光復，包括前馬公市長葉竹林、海洋志工陳盡川以及許智富在內，已有三位無黨籍人士表態角逐。許智富提出包含醫療強化、智慧焚化爐、重光園區轉型、高齡友善家園、地方自治等五大政見，爭取更多中間選民的認同。