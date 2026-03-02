我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市中山區今（2）日上午驚傳死亡車禍！上午8時許，警方接獲通報，指八德路二段330號前有民眾倒臥路面。員警趕抵現場後，發現69歲林姓女子已明顯死亡，未送醫，現場隨即拉起封鎖線進行採證，並調閱周邊監視器釐清事發經過。警方初步調查，林女為獨居長者，事發前搭乘大都會客運41號公車，於中崙站下車後，疑似自公車後門下車，沿著車體走至右前方準備穿越馬路，卻遭公車起步時輾壓，當場傷重不治。由於車頭存在視線死角，62歲李姓駕駛疑未察覺車前有人，事故發生後仍持續行駛，返回北投士林科技園區終點站。警方循線通報大都會客運行控中心，最終在北投福美路一帶尋獲該車與李姓駕駛，將人帶回說明。經檢測，駕駛酒測值為0，毒品唾液快篩亦呈陰性。不過，檢方複訊後，仍依涉嫌過失致死及肇事逃逸罪嫌偵辦，晚間以20萬元交保，並限制出境、出海，同時帶回採尿進一步釐清是否涉及其他違規情事。全案仍待檢警持續調查釐清。