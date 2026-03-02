我是廣告 請繼續往下閱讀

▲3月5日至3月8日將於衛武營國家榕樹廣場皮草皮區辦理2026 WBC世界棒球經典賽高雄轉播活動。（圖／高市府運發局提供）

▲2026 WBC世界棒球經典賽高雄轉播活動場地配置圖。（圖／高市府運發局提供）

國際棒球盛事2026 WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）將登場，其中，C組預賽將於3月5日至3月8日盛大舉行，為讓民眾不用出國，也能同步感受世界級賽事的臨場震撼，高市府運發局與衛武營、愛爾達合作於衛武營榕樹廣場舉辦轉播加油活動，架設400吋大螢幕轉播精彩賽事直播，同時也連續4場次邀請台鋼Wing Stars啦啦隊陪伴球迷一起應援。而C組預賽賽程中的3月6日對日本場次為夜間時段，為讓市民朋友有更好的觀賽氣氛，衛武營3月6日戶外草皮區亦將設置大螢幕，開啟雙螢幕模式，當日主舞台應援將調整至戶外草皮區，讓更多球迷可以到現場一起應援。為了讓全高雄市民朋友能夠一起全市應援，3月6日對日本場次更首次加開高雄國家體育場南面廣場應援活動，與緯來合作舉辦北高雄場轉播活動，當日將開啟高雄雙主場應援模式，邀請北高雄的朋友一起到高雄國家體育場南面廣場加油應援行列。高市府運發局長侯尊堯表示，期待透過本次活動，讓棒球成為串聯城市情感的重要力量，無論勝負，每一聲加油都是屬於台灣的驕傲時刻，誠摯邀請全國球迷相約高雄，一起見證世界級棒球賽事，共同寫下屬於台灣的榮耀篇章。2026 WBC世界棒球經典賽高雄轉播活動，3/5（四）台灣vs澳洲，衛武營榕樹廣場；3/6（五）日本vs台灣，衛武營榕樹廣場及草皮區+高雄國家體育場南面廣場；3/7（六）台灣vs捷克，衛武營榕樹廣場；3/8（日）台灣vs韓國，衛武營榕樹廣場。