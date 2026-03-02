我是廣告 請繼續往下閱讀

玉山銀行今（2）日攜手KPMG安侯建業會計師事務所發布「2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告」，預估2026年台灣資產規模逾1億元的高資產顧客，將成長至12.4萬人，合計掌握高達46.1兆元財富，其中資產超過30億的富豪有1200人，平均資產百億，而在全球政經不確定性升高下，逾7成高資產顧客已布局境外資產配置，反映出對風險規避與資產保值的需求。此外，玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州也透露，在高資產客戶中，資產超過30億的客戶其平均資產大約100億元，人數1200多人，僅占1%，但在整個高資產族46兆元資產規模卻占了26%，而這些高資產客戶的樣貌大致有3種，一種是企業家，還有科技新貴及因地致富的「田橋仔」，繼承家中不動產而致富。黃男州表示，面對外部環境變動的挑戰，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規劃的需求愈趨顯著，「資產風險韌性」、「家族治理」與「永續傳承」已成為財富管理的核心議題。過往高資產顧客家族多避談財富傳承的議題，但這次調查發現，有85%高資產顧客已進行或準備啟動傳承規劃，對於財富的觀念已從「被動繼承」轉向「主動傳承」。同時，也觀察到顧客對下一代的財富管理與保全能力仍有擔憂，顯見代際溝通與價值觀差異仍是傳承過程中的主要挑戰。玉山也建議，一代在思維上應從控權走向賦權，並及早教育下一代的財富管理觀念及經營能力，以實現家業長青與永續傳承的目標。此外，這次調查也發現，在全球政經不確定性升高下，逾7成高資產顧客已布局境外資產配置，反映出對風險規避與資產保值的需求；然而，逾半的顧客也認為，對投資當地法規與稅務規範的熟悉度，是跨境資產配置最大的挑戰。由於跨境投資事涉複雜，高資產顧客不再僅追求投資報酬，而是期望整合投資、法務、稅務與治理等專業，推動財富管理朝向整體策略化發展。面對資產規模擴大與家族結構日益複雜，高資產顧客對傳承的需求愈趨多元，除股權架構設計、保險及信託等財富傳承工具，從單一走向多元化整合外，更需要結合家族治理制度，協助延續家族凝聚力、共識及價值觀等無形資產。KPMG Taiwan執行副總陳世雄指出，近年來「家族辦公室」漸受高資產顧客重視且詢問度增加，調查結果也顯示，逾6成高資產顧客不排斥或規劃採用家族辦公室。隨著金管會已將「家族辦公室」納入亞洲資產管理中心重點政策之一，玉山銀行執行長許美麗表示，玉山銀行、玉山證券、玉山投信深知高資產顧客對「客製化、整合式、永續性」服務的高度需求與期待，打造具備「主動式顧問諮詢模式」、「一站式整合服務」、「建立家族永續溝通平台」3大特色的家族辦公室服務，協助顧客從財富管理走向家族治理，建構跨世代的永續傳承藍圖。