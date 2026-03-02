我是廣告 請繼續往下閱讀

日前228和平紀念日，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤在臉書寫下「蔣中正多次嚴令嚴禁報復、收攬民心，他下令平定的是流氓與暴徒的破壞，而非無辜百姓。」並稱「我們談論的是真實的歷史，還是被政治修剪過的劇本？」台灣基進黨北市議員參選人吳欣岱發文譴責應佳妤的發言，跟媽媽應曉薇的思考邏輯很一致。吳欣岱指出，應曉薇的女兒應佳妤，形容蔣介石當年是在平定流氓與暴徒，這樣的說法令人憂心，也與應曉薇過去面對萬華無家者議題時的主張如出一轍。她提到，當年應曉薇曾提出以「潑水發獎金」方式處理無家者問題，正義與秩序究竟由誰定義？當權力者壟斷詮釋權時，任何站在權力對立面的人，都可能被貼上暴民或流氓標籤。吳欣岱指出，228事件及白色恐怖時期，多名知識分子與公共人物遭到迫害。包括曾代表民眾和平協商的醫師潘木枝，被以叛亂暴動罪名遊街示眾；台灣首位留美哲學博士林茂生被以陰謀叛亂帶走後失蹤；以及後來成為民主運動象徵人物的林義雄，當年也曾以叛亂罪被判刑。她強調，透過歷史可以看見當時的叛亂與平定說法，往往由掌權者定義，但並不代表人民的立場，誰站在人民的對立面，其實並不難分辨。