輝達（NVIDIA）宣布與光學元件大廠Lumentum建立多年期策略合作，雙方將聚焦先進光學技術研發與量產擴充，瞄準下一代AI基礎設施所需的高速、低功耗光互連與封裝整合。依照輝達說法，這項合作將支撐「AI工廠」規模持續放大，同時提升大型AI網路的能源效率與韌性。根據輝達公告，協議為非獨家合作，內容包括輝達對Lumentum的「數十億美元等級」採購承諾，並取得先進雷射關鍵元件的未來產能使用權。此外，輝達將投資20億美元支持Lumentum的研發、未來產能與營運，協助其在美國擴建製造能力，並於新廠導入更多光學元件製程與產線。輝達指出，光互連技術與封裝整合是AI資料中心持續擴張的關鍵瓶頸之一。隨著AI計算叢集越做越大，資料傳輸需求與能耗壓力同步上升，若要把 AI 工廠推向更大規模，必須依賴更高效率、更可靠的光學架構與雷射元件供應。這次加深合作，將結合輝達在AI、加速運算與網路領域的布局，以及Lumentum在光學與先進製造的能力，讓Lumentum能加速研發與擴產，以符合未來AI資料中心的需求。輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，AI正驅動史上最大規模的運算基礎建設擴張，輝達將與Lumentum一起推進更先進的矽光子技術，打造下一代、達「GW等級」的AI工廠。Lumentum執行長Michael Hurlston也表示，雙方合作反映共同推進AI光學技術的承諾Lumentum也將同步投資新製造廠以提升產能、加速創新，擴大未來AI光學架構的可能性。