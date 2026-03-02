美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國美軍設施報復反擊，多地爆發傷亡。外媒披露，沙烏地阿拉伯首都利雅德，已經成為海灣地區的超級富豪逃離中東的關鍵出口，從利雅德飛往歐洲的私人飛機，費用已經飆到35萬美元。
據外媒semafor報導，阿布達比和杜拜在內的城市，在過去幾年因全年陽光、免稅生活及安全感而成為超級富豪的遊樂場。但隨著伊朗的飛彈和無人機週末襲擊了這兩座城市以及卡達、巴林，這種安全感被粉碎，促使有能力的人嘗試逃離。
沙烏地阿拉伯首都利雅德的機場是該地區少數仍在運作的機場之一，受困於海灣其他地區的高級主管及其家屬必須長途駕車，以便搭乘私人飛機或商業航班。
總部位於英國的安保公司Alma Risk營運與未來計畫總監麥考爾（Ian McCaul）表示，「我們接觸到的客戶背景多元，包括家庭、個人和企業，他們想離開的原因有的是擔心安全，有的是因為業務需要而必須能夠出差」。
知情人士透露，私人安保公司一直預約休旅車隊，載送人員從杜拜開車10小時前往利雅德，再租用私人飛機載他們離開該地區。據悉，疏散對象包括全球金融公司的高階主管，以及在該地區出差或度假的高資產人士。這些人表示，需求的激增使私人飛機和休旅車的價格飆升。
私人飛機經紀公司Vimana Private執行長納蘭（Ameerh Naran）表示，「沙烏地阿拉伯目前是想離開該地區的人唯一真正的選擇」。他提到，從利雅德飛往歐洲的私人飛機現在費用高達35萬美元（約新台幣1105萬元）。
當衝突於週六晚上開始波及杜拜時，安保公司也曾考慮將阿曼作為撤離路線，但在伊朗於週日襲擊了阿曼的港口和一艘油輪後，該路線隨即關閉。這使得利雅德成為最安全的路線。
利雅德成為轉機目的地的原因還在於該國放寬了簽證規定。現在許多國籍的人都可以獲得落地簽，而在幾年前，必須提前申請簽證，且可能需要數週時間。
目前尚不清楚伊朗為何沒有對沙烏地阿拉伯發動重大打擊，不過該國王儲穆罕默德·賓·沙爾曼（Mohammed bin Salman）早前曾表示，他不會允許王國的領空或土地被用於攻擊伊朗，以此尋求避免捲入衝突。利雅德目前成功避開了伊朗攻擊的衝擊，使其領空保持開放，生活大致照常。
我是廣告 請繼續往下閱讀
沙烏地阿拉伯首都利雅德的機場是該地區少數仍在運作的機場之一，受困於海灣其他地區的高級主管及其家屬必須長途駕車，以便搭乘私人飛機或商業航班。
總部位於英國的安保公司Alma Risk營運與未來計畫總監麥考爾（Ian McCaul）表示，「我們接觸到的客戶背景多元，包括家庭、個人和企業，他們想離開的原因有的是擔心安全，有的是因為業務需要而必須能夠出差」。
知情人士透露，私人安保公司一直預約休旅車隊，載送人員從杜拜開車10小時前往利雅德，再租用私人飛機載他們離開該地區。據悉，疏散對象包括全球金融公司的高階主管，以及在該地區出差或度假的高資產人士。這些人表示，需求的激增使私人飛機和休旅車的價格飆升。
私人飛機經紀公司Vimana Private執行長納蘭（Ameerh Naran）表示，「沙烏地阿拉伯目前是想離開該地區的人唯一真正的選擇」。他提到，從利雅德飛往歐洲的私人飛機現在費用高達35萬美元（約新台幣1105萬元）。
當衝突於週六晚上開始波及杜拜時，安保公司也曾考慮將阿曼作為撤離路線，但在伊朗於週日襲擊了阿曼的港口和一艘油輪後，該路線隨即關閉。這使得利雅德成為最安全的路線。
利雅德成為轉機目的地的原因還在於該國放寬了簽證規定。現在許多國籍的人都可以獲得落地簽，而在幾年前，必須提前申請簽證，且可能需要數週時間。
目前尚不清楚伊朗為何沒有對沙烏地阿拉伯發動重大打擊，不過該國王儲穆罕默德·賓·沙爾曼（Mohammed bin Salman）早前曾表示，他不會允許王國的領空或土地被用於攻擊伊朗，以此尋求避免捲入衝突。利雅德目前成功避開了伊朗攻擊的衝擊，使其領空保持開放，生活大致照常。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。