2026世界棒球經典賽（WBC）台韓生死戰今（8）日火熱開打，除了場邊應援震撼日媒，場上更有著一段動人的「強投對決」。中華隊先發投手「台灣金孫」古林睿煬今日開局展現宰制力，狂飆156公里火球驚艷全場。而韓國隊在傳奇左投柳賢振退場後，隨即換上古林睿煬的好友郭彬接手，兩人跨越國界的「火球競技」讓東京巨蛋驚呼聲連連。古林睿煬今日掛帥先發，面對韓國打線毫無懼色，頻頻祭出150公里以上的剛猛速球，最快球速來到156公里，有效壓制韓國隊超火燙的打線。而韓國隊在4局上換下主投3局失1分的柳賢振，改由斗山熊王牌郭彬接手。郭彬登板後同樣火球連發：第1球就飆出155公里，第2球來到156公里，第3球更是直接催到157公里，讓氣勢漸長中華隊在接下來的進攻半局7上7下。古林睿煬與郭彬的交情始於杭州亞運，年齡相仿的兩人當時在選手村交換聯絡方式後，便成為無話不談的好友。去年底古林睿煬更因妻子喜愛韓國，受郭彬之邀前往首爾共同特訓。當時郭彬在見識到古林的爆發力後，不禁感嘆：「他的力量真的非常好。」郭彬曾公開表示，古林是他「唯一的海外好友」，但也曾在特訓時對古林喊話：「來一場真正的勝負吧！看看誰投得更好，但我一定要贏！」今日兩人真的在中華隊的最後一場小組賽碰頭，古林今日主投4局，只被敲1安、投出1次保送，掉1分自責分。郭彬則在中繼上場後主投3.1局、飆出3K，不過也被鄭宗哲轟了一發陽春砲、只掉了1分。