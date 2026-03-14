2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（14）日將迎來8強戰的開打，在C組最後一場比賽死裡逃生的韓國要對上強敵多明尼加，雙方分別派出桑契斯（Cristopher Sánchez）和柳賢振先發；而意外掉到分組美國第2的美國，則要對上加拿大，由韋伯（ Logan Webb）出戰索羅卡（Micheal Soroka）。《NOWNEWS》以下為您整理本屆賽事免費直播資訊、最新賽程表，以及包含中華隊同組對手在內的8支國家隊完整球員名單、供讀者參考。

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🟡本文重點摘要

📍2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
📍經典賽電視轉播平台免費看
📍2026年世界棒球經典賽進行地點
📍2026世界棒球經典賽3/14出戰國家隊完整球員名單
📍2026年世界棒球經典賽各組戰績
📍2026年世界棒球經典賽預賽各組戰績
📍WBC若三隊戰績相同　晉級規則怎麼算？
📍WBC經典賽失分率要怎麼看？

▲2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰將在3月14日開打。（圖／取自World Baseball Classic X）
▲2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰將在3月14日開打。（圖／取自World Baseball Classic X）
2026年世界棒球經典賽8強對戰組合

對戰組合

開打時間

波多黎各

 義大利

15日，早上3：00
美國

加拿大

 14日，早上8：00

韓國

 多明尼加 14日，早上6：30
委內瑞拉

日本

 15日，早上9：00
📌 WBC經典賽8強3/14韓國VS多明尼加》戰力分析、30人名單、先發投手

📌 WBC經典賽8強戰3/14美國VS加拿大》戰力分析、30人名單、先發投手

▲2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）八強對陣圖。（圖／取自World Baseball Classic X）
▲2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）八強對陣圖。（圖／取自World Baseball Classic X）
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▲WBC中華隊隊長陳傑憲帶領球隊打出讓人感動的比賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）
▲WBC中華隊隊長陳傑憲帶領球隊打出讓人感動的比賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）
2026年世界棒球經典賽開打時間

正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）

2026年世界棒球經典賽進行地點

A組：波多黎各聖胡安 席然畢松球場
B組、複賽：美國休士頓 大金球場
C組（台灣出賽）：日本 東京巨蛋
D組、複賽、準決賽、冠軍賽：美國邁阿密 龍帝霸公園球場

▲本屆中華隊最終在預賽止步。（圖／記者葉政勳攝）
▲本屆中華隊最終在預賽止步。（圖／記者葉政勳攝）
2026世界棒球經典賽3/14出戰國家隊完整球員名單

韓國隊30人名單

📍投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。

📍捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。

📍內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。

📍外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。

▲2026韓國WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製） ▲2026韓國WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）

多明尼加隊30人名單

⚾️ 投手（Pitchers）：共 15 位

📍Cristopher Sánchez (LHP / 費城費城人)

📍Sandy Alcántara (RHP / 邁阿密馬林魚)

📍Juan Mejía (RHP / 科羅拉多落磯)

📍Albert Abreu (RHP / 中日龍)

📍Elvis Alvarado (RHP / 奧克蘭運動家)

📍Brayan Bello (RHP / 波士頓紅襪)

📍Huascar Brazobán (RHP / 紐約大都會)

📍Seranthony Domínguez (RHP / 芝加哥白襪)

📍Camilo Doval (RHP / 紐約洋基)

📍Carlos Estévez (RHP / 堪薩斯皇家)

📍Wandy Peralta (LHP / 聖地牙哥教士)

📍Dennis Santana (RHP / 匹茲堡海盜)

📍Luis Severino (RHP / 奧克蘭運動家)

📍Gregory Soto (LHP / 匹茲堡海盜)

📍Abner Uribe (RHP / 密爾瓦基釀酒人)

⚾️ 捕手（Catchers）：共 2 位

📍Austin Wells (紐約洋基)

📍Agustín Ramírez (邁阿密馬林魚)

⚾️ 內野手（Infielders）：共 8 位

Vladimir Guerrero Jr. (多倫多藍鳥)

📍Geraldo Perdomo (亞利桑那響尾蛇)

📍Ketel Marte (亞利桑那響尾蛇)

📍Manny Machado (聖地牙哥教士)

📍Jeremy Peña (休士頓太空人)

📍Junior Caminero (坦帕灣光芒)

📍Amed Rosario (紐約洋基)

📍Carlos Santana (克里夫蘭守護者)

⚾️ 外野手（Outfielders）：共 5 位

📍Juan Soto (紐約大都會)

📍Fernando Tatis Jr. (聖地牙哥教士)

📍Julio Rodríguez (西雅圖水手)

📍Oneil Cruz (匹茲堡海盜)

📍Johan Rojas (費城費城人)
 

▲多明尼加預賽豪取4連勝晉級，總教練「普神」普侯斯（Albert Pujols）已經親自宣布，8強複賽對上韓國，將派出當家王牌桑契斯（Cristopher Sanchez）先發確保勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲多明尼加預賽豪取4連勝晉級，總教練「普神」普侯斯（Albert Pujols）已經親自宣布，8強複賽對上韓國，將派出當家王牌桑契斯（Cristopher Sanchez）先發確保勝利。（圖／美聯社／達志影像）
加拿大隊30人名單

投手：

📍洛根·艾倫Logan Allen

📍邁卡·阿什曼Micah Ashman(巴爾的摩金鶯)

📍菲利普·奧蒙Phillippe Aumont(自由球員)

📍喬丹·巴拉佐維奇Jordan Balazovic(統一獅)

📍艾瑞克·塞蘭托拉Eric Cerantola(堪薩斯皇家)

📍印地哥·迪亞茲Indigo Diaz(亞利桑那響尾蛇)

📍安東尼·金恩Antoine Jean(科羅拉多落磯)

📍卡特·洛文Carter Loewen(聖地牙哥教士)

📍亞當·馬克Adam Macko(多倫多藍鳥)

📍詹姆斯·派克斯頓James Paxton

📍卡爾·克安崔爾Cal Quantrill(德州遊騎兵)

📍諾亞·斯基洛Noah Skirrow

📍麥可·索羅卡Michael Soroka(亞利桑那響尾蛇)

📍詹姆森·泰隆Jameson Taillon(芝加哥小熊)

📍麥特·威爾金森Matt Wilkinson(克里夫蘭守護者)

📍羅伯·扎斯特里茲尼Rob Zastryzny(密爾瓦基釀酒人)

捕手：

📍連恩·希克斯Liam Hicks(邁阿密馬林魚)

📍波·奈勒Bo Naylor(克里夫蘭守護者)

內野手：

📍泰勒·布萊克Tyler Black(密爾瓦基釀酒人)

📍麥特·戴維森Matt Davidson(NC恐龍)

📍亞當·霍爾Adam Hall

📍愛德華·朱利安Edouard Julien(科羅拉多落磯)

📍奧托·洛佩茲Otto Lopez(邁阿密馬林魚)

📍約許·奈勒Josh Naylor(西雅圖水手)

📍亞伯拉罕·托羅Abraham Toro(堪薩斯皇家)

外野手：

📍歐文·凱西Owen Caissie(邁阿密馬林魚)

📍丹佐·克拉克Denzel Clarke(運動家)

📍泰勒·歐尼爾Tyler O’Neill(巴爾的摩金鶯)

📍雅各·羅布森Jacob Robson

📍賈里德·楊Jared Young(紐約大都會)
 

▲加拿大隊在預賽走出敗給巴拿馬的陰影後，最終戰以 3：2 險勝強敵波多黎各。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大隊在預賽走出敗給巴拿馬的陰影後，最終戰以 3：2 險勝強敵波多黎各。（圖／美聯社／達志影像）
美國隊30人名單

投手：
 

  • 大衛·貝德納David Bednar(紐約洋基)
     
  • 馬修·博伊德Matthew Boyd(芝加哥小熊)
     
  • 蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger(坦帕灣光芒)
     
  • 克萊·福爾摩斯Clay Holmes(紐約大都會)
     
  • 葛里芬·賈克斯Griffin Jax(坦帕灣光芒)
     
  • 布萊德·凱勒Brad Keller(費城費城人)
     
  • 克萊頓·克蕭Clayton Kershaw
     
  • 諾蘭·麥克林Nolan McLean(紐約大都會)
     
  • 梅森·米勒Mason Miller(聖地牙哥教士)
     
  • 喬·萊恩Joe Ryan(明尼蘇達雙城)
     
  • 保羅·斯基恩斯Paul Skenes(匹茲堡海盜)
     
  • 塔里克·史庫柏Tarik Skubal(底特律老虎)
     
  • 蓋比·史派爾Gabe Speier(西雅圖水手)
     
  • 麥可·瓦查Michael Wacha(堪薩斯皇家)
     
  • 洛根·韋伯Logan Webb(舊金山巨人)
     
  • 蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock(波士頓紅襪)
     
捕手：
 

  • 卡爾·羅利Cal Raleigh(西雅圖水手)
     
  • 威爾·史密斯Will Smith(洛杉磯道奇)
     
內野手：
 

  • 保羅·高施密特Paul Goldschmidt(紐約洋基)
     
  • 布萊斯·哈波Bryce Harper(費城費城人)
     
  • 布萊斯·圖蘭Brice Turang(密爾瓦基釀酒人)
     
  • 艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman(芝加哥小熊)
     
  • 岡納·韓德森Gunnar Henderson(巴爾的摩金鶯)
     
  • 小鮑比·威特Bobby Witt Jr.(堪薩斯皇家)
     
工具人：
 

  • 厄尼·克萊門特Ernie Clement(多倫多藍鳥)
     
外野手：
 

  • 亞倫·賈吉Aaron Judge(紐約洋基)
     
  • 拜倫·巴克斯頓Byron Buxton(明尼蘇達雙城)
     
  • 皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong(芝加哥小熊)
     
  • 柯賓·卡洛爾Corbin Carroll(亞利桑那響尾蛇)
     
指定打擊：
 

  • 凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber(費城費城人)
     
    ▲美國隊投手Paul Skenes在2026年3月9日於休士頓舉行的世界棒球經典賽對戰墨西哥比賽第二局登板投球，全力壓制打者，展現王牌投手氣勢。（圖／美聯社／達志影像）
    ▲美國隊投手Paul Skenes在2026年3月9日於休士頓舉行的世界棒球經典賽對戰墨西哥比賽第二局登板投球，全力壓制打者，展現王牌投手氣勢。（圖／美聯社／達志影像）
2026年世界棒球經典賽晉級8強球隊

組別 確定晉級球隊 淘汰球隊
A組 加拿大（1）、波多黎各（2） 古巴、哥倫比亞、巴拿馬
B組 義大利（1）、美國（2） 墨西哥、英國、巴西
C組 日本（1）、韓國（2） 中華隊、澳洲、捷克
D組 多明尼加（1）、委內瑞拉（2） 以色列、荷蘭、尼加拉瓜
2026年世界棒球經典賽預賽各組戰績

⚾️ Pool A 戰績排名

排名 國家 勝率 勝差 得分 失分 淨勝分 近況
1 🇨🇦 加拿大 3 1 .750 - 21 10 +11 W2
2 🇵🇷 波多黎各 3 1 .750 - 15 7 +8 L1
3 🇨🇺 古巴 2 2 .500 1 13 16 -3 L2
4 🇵🇦 巴拿馬 1 3 .250 2 10 23 -13 W1
5 🇨🇴 哥倫比亞 1 3 .250 2 11 14 -3 L1
⚾️ Pool B 戰績排名

排名 國家 勝率 勝差 得分 失分 淨勝分 近況
1 🇮🇹 義大利 4 0 1.000 - 32 11 +21 W4
2 🇺🇸 美國 3 1 .750 1 35 17 +18 L1
3 🇲🇽 墨西哥 2 2 .500 2 28 16 +12 L2
4 🇧🇷 巴西 1 3 .250 3 15 25 -10 W1
5 🇬🇧 英國 0 4 .000 4 6 47 -41 L4
⚾️ Pool C 戰績排名（中華隊所在組別）

排名 國家 勝率 勝差 得分 失分 淨勝分 近況
1 🇯🇵 日本 4 0 1.000 - 34 9 +25 W4
2 🇰🇷 韓國 2 2 .500 2 28 19 +9 W1
3 🇦🇺 澳洲 2 2 .500 2 13 12 +1 L2
4 🇹🇼 中華隊 2 2 .500 2 19 20 -1 W2
5 🇨🇿 捷克 0 4 .000 4 5 39 -34 L4
⚾️ Pool D 戰績排名

排名 國家 勝率 勝差 得分 失分 淨勝分 近況
1 🇩🇴 多明尼加 4 0 1.000 - 41 10 +31 W4
2 🇻🇪 委內瑞拉 3 1 .750 1 26 12 +14 L1
3 🇮🇸 以色列 2 2 .500 2 15 23 -8 W1
4 🇳🇱 荷蘭 1 3 .250 3 9 27 -18 L2
5 🇳🇮 尼加拉瓜 0 4 .000 4 6 25 -19 L4
▲2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事告一段落，儘管中華隊最終以極微小的失分率差距無緣前進邁阿密，但這群台灣英雄在場上展現的韌性已贏得全台球迷的尊敬。（圖／取自中華職棒臉書）
▲2026年世界棒球經典賽（WBC）C組賽事告一段落，儘管中華隊最終以極微小的失分率差距無緣前進邁阿密，但這群台灣英雄在場上展現的韌性已贏得全台球迷的尊敬。（圖／取自中華職棒臉書）
WBC若三隊戰績相同　晉級規則怎麼算？

經典賽預賽小組賽階段，若最終由於三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳洲勝台、台勝韓、韓勝澳），依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。 

WBC經典賽失分率要怎麼看？

WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。

總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。

而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。

▲2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊確定無緣晉級8強，CT AMAZE林襄也轉發分享球員合照，上面寫著：「謝謝台灣英雄」。（圖／林襄IG@95_mizuki） ▲2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊確定無緣晉級8強，CT AMAZE林襄也轉發分享球員合照，上面寫著：「謝謝台灣英雄」。（圖／林襄IG@95_mizuki） 

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