2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（14）日將迎來8強戰的開打，在C組最後一場比賽死裡逃生的韓國要對上強敵多明尼加，雙方分別派出桑契斯（Cristopher Sánchez）和柳賢振先發；而意外掉到分組美國第2的美國，則要對上加拿大，由韋伯（ Logan Webb）出戰索羅卡（Micheal Soroka）。《NOWNEWS》以下為您整理本屆賽事免費直播資訊、最新賽程表，以及包含中華隊同組對手在內的8支國家隊完整球員名單、供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
📍經典賽電視轉播平台免費看
📍2026年世界棒球經典賽進行地點
📍2026世界棒球經典賽3/14出戰國家隊完整球員名單
📍2026年世界棒球經典賽各組戰績
📍2026年世界棒球經典賽預賽各組戰績
📍WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？
📍WBC經典賽失分率要怎麼看？
2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
📌 WBC經典賽8強3/14韓國VS多明尼加》戰力分析、30人名單、先發投手
📌 WBC經典賽8強戰3/14美國VS加拿大》戰力分析、30人名單、先發投手
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
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📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
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最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
2026年世界棒球經典賽開打時間
正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026年世界棒球經典賽進行地點
A組：波多黎各聖胡安 席然畢松球場
B組、複賽：美國休士頓 大金球場
C組（台灣出賽）：日本 東京巨蛋
D組、複賽、準決賽、冠軍賽：美國邁阿密 龍帝霸公園球場
2026世界棒球經典賽3/14出戰國家隊完整球員名單
韓國隊30人名單
📍投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。
📍捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
📍內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
📍外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
▲2026韓國WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
多明尼加隊30人名單
⚾️ 投手（Pitchers）：共 15 位
📍Cristopher Sánchez (LHP / 費城費城人)
📍Sandy Alcántara (RHP / 邁阿密馬林魚)
📍Juan Mejía (RHP / 科羅拉多落磯)
📍Albert Abreu (RHP / 中日龍)
📍Elvis Alvarado (RHP / 奧克蘭運動家)
📍Brayan Bello (RHP / 波士頓紅襪)
📍Huascar Brazobán (RHP / 紐約大都會)
📍Seranthony Domínguez (RHP / 芝加哥白襪)
📍Camilo Doval (RHP / 紐約洋基)
📍Carlos Estévez (RHP / 堪薩斯皇家)
📍Wandy Peralta (LHP / 聖地牙哥教士)
📍Dennis Santana (RHP / 匹茲堡海盜)
📍Luis Severino (RHP / 奧克蘭運動家)
📍Gregory Soto (LHP / 匹茲堡海盜)
📍Abner Uribe (RHP / 密爾瓦基釀酒人)
⚾️ 捕手（Catchers）：共 2 位
📍Austin Wells (紐約洋基)
📍Agustín Ramírez (邁阿密馬林魚)
⚾️ 內野手（Infielders）：共 8 位
Vladimir Guerrero Jr. (多倫多藍鳥)
📍Geraldo Perdomo (亞利桑那響尾蛇)
📍Ketel Marte (亞利桑那響尾蛇)
📍Manny Machado (聖地牙哥教士)
📍Jeremy Peña (休士頓太空人)
📍Junior Caminero (坦帕灣光芒)
📍Amed Rosario (紐約洋基)
📍Carlos Santana (克里夫蘭守護者)
⚾️ 外野手（Outfielders）：共 5 位
📍Juan Soto (紐約大都會)
📍Fernando Tatis Jr. (聖地牙哥教士)
📍Julio Rodríguez (西雅圖水手)
📍Oneil Cruz (匹茲堡海盜)
📍Johan Rojas (費城費城人)
加拿大隊30人名單
⚾投手：
📍洛根·艾倫Logan Allen
📍邁卡·阿什曼Micah Ashman(巴爾的摩金鶯)
📍菲利普·奧蒙Phillippe Aumont(自由球員)
📍喬丹·巴拉佐維奇Jordan Balazovic(統一獅)
📍艾瑞克·塞蘭托拉Eric Cerantola(堪薩斯皇家)
📍印地哥·迪亞茲Indigo Diaz(亞利桑那響尾蛇)
📍安東尼·金恩Antoine Jean(科羅拉多落磯)
📍卡特·洛文Carter Loewen(聖地牙哥教士)
📍亞當·馬克Adam Macko(多倫多藍鳥)
📍詹姆斯·派克斯頓James Paxton
📍卡爾·克安崔爾Cal Quantrill(德州遊騎兵)
📍諾亞·斯基洛Noah Skirrow
📍麥可·索羅卡Michael Soroka(亞利桑那響尾蛇)
📍詹姆森·泰隆Jameson Taillon(芝加哥小熊)
📍麥特·威爾金森Matt Wilkinson(克里夫蘭守護者)
📍羅伯·扎斯特里茲尼Rob Zastryzny(密爾瓦基釀酒人)
⚾捕手：
📍連恩·希克斯Liam Hicks(邁阿密馬林魚)
📍波·奈勒Bo Naylor(克里夫蘭守護者)
⚾內野手：
📍泰勒·布萊克Tyler Black(密爾瓦基釀酒人)
📍麥特·戴維森Matt Davidson(NC恐龍)
📍亞當·霍爾Adam Hall
📍愛德華·朱利安Edouard Julien(科羅拉多落磯)
📍奧托·洛佩茲Otto Lopez(邁阿密馬林魚)
📍約許·奈勒Josh Naylor(西雅圖水手)
📍亞伯拉罕·托羅Abraham Toro(堪薩斯皇家)
⚾外野手：
📍歐文·凱西Owen Caissie(邁阿密馬林魚)
📍丹佐·克拉克Denzel Clarke(運動家)
📍泰勒·歐尼爾Tyler O’Neill(巴爾的摩金鶯)
📍雅各·羅布森Jacob Robson
📍賈里德·楊Jared Young(紐約大都會)
美國隊30人名單
投手：
2026年世界棒球經典賽預賽各組戰績
⚾️ Pool A 戰績排名
⚾️ Pool B 戰績排名
⚾️ Pool C 戰績排名（中華隊所在組別）
⚾️ Pool D 戰績排名
WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？
經典賽預賽小組賽階段，若最終由於三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳洲勝台、台勝韓、韓勝澳），依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。
WBC經典賽失分率要怎麼看？
WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。
總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。
而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。
▲2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊確定無緣晉級8強，CT AMAZE林襄也轉發分享球員合照，上面寫著：「謝謝台灣英雄」。（圖／林襄IG@95_mizuki）
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📍2026年世界棒球經典賽各組戰績
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📍WBC若三隊戰績相同 晉級規則怎麼算？
📍WBC經典賽失分率要怎麼看？
|
對戰組合
|
開打時間
|
波多黎各
|義大利
|
15日，早上3：00
|美國
|
加拿大
|14日，早上8：00
|
韓國
|多明尼加
|14日，早上6：30
|委內瑞拉
|
日本
|15日，早上9：00
📌 WBC經典賽8強戰3/14美國VS加拿大》戰力分析、30人名單、先發投手
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正賽：3/5（四）～3/18（三）
預賽：3/5（四）～3/12（四）
複賽：3/14（六）～3/15（日）
準決賽：3/16（一）～3/17（二）
冠軍賽：3/18（三）
2026年世界棒球經典賽進行地點
A組：波多黎各聖胡安 席然畢松球場
B組、複賽：美國休士頓 大金球場
C組（台灣出賽）：日本 東京巨蛋
D組、複賽、準決賽、冠軍賽：美國邁阿密 龍帝霸公園球場
韓國隊30人名單
📍投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。
📍捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
📍內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
📍外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
▲2026韓國WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
多明尼加隊30人名單
⚾️ 投手（Pitchers）：共 15 位
📍Cristopher Sánchez (LHP / 費城費城人)
📍Sandy Alcántara (RHP / 邁阿密馬林魚)
📍Juan Mejía (RHP / 科羅拉多落磯)
📍Albert Abreu (RHP / 中日龍)
📍Elvis Alvarado (RHP / 奧克蘭運動家)
📍Brayan Bello (RHP / 波士頓紅襪)
📍Huascar Brazobán (RHP / 紐約大都會)
📍Seranthony Domínguez (RHP / 芝加哥白襪)
📍Camilo Doval (RHP / 紐約洋基)
📍Carlos Estévez (RHP / 堪薩斯皇家)
📍Wandy Peralta (LHP / 聖地牙哥教士)
📍Dennis Santana (RHP / 匹茲堡海盜)
📍Luis Severino (RHP / 奧克蘭運動家)
📍Gregory Soto (LHP / 匹茲堡海盜)
📍Abner Uribe (RHP / 密爾瓦基釀酒人)
⚾️ 捕手（Catchers）：共 2 位
📍Austin Wells (紐約洋基)
📍Agustín Ramírez (邁阿密馬林魚)
⚾️ 內野手（Infielders）：共 8 位
Vladimir Guerrero Jr. (多倫多藍鳥)
📍Geraldo Perdomo (亞利桑那響尾蛇)
📍Ketel Marte (亞利桑那響尾蛇)
📍Manny Machado (聖地牙哥教士)
📍Jeremy Peña (休士頓太空人)
📍Junior Caminero (坦帕灣光芒)
📍Amed Rosario (紐約洋基)
📍Carlos Santana (克里夫蘭守護者)
⚾️ 外野手（Outfielders）：共 5 位
📍Juan Soto (紐約大都會)
📍Fernando Tatis Jr. (聖地牙哥教士)
📍Julio Rodríguez (西雅圖水手)
📍Oneil Cruz (匹茲堡海盜)
📍Johan Rojas (費城費城人)
加拿大隊30人名單
⚾投手：
📍洛根·艾倫Logan Allen
📍邁卡·阿什曼Micah Ashman(巴爾的摩金鶯)
📍菲利普·奧蒙Phillippe Aumont(自由球員)
📍喬丹·巴拉佐維奇Jordan Balazovic(統一獅)
📍艾瑞克·塞蘭托拉Eric Cerantola(堪薩斯皇家)
📍印地哥·迪亞茲Indigo Diaz(亞利桑那響尾蛇)
📍安東尼·金恩Antoine Jean(科羅拉多落磯)
📍卡特·洛文Carter Loewen(聖地牙哥教士)
📍亞當·馬克Adam Macko(多倫多藍鳥)
📍詹姆斯·派克斯頓James Paxton
📍卡爾·克安崔爾Cal Quantrill(德州遊騎兵)
📍諾亞·斯基洛Noah Skirrow
📍麥可·索羅卡Michael Soroka(亞利桑那響尾蛇)
📍詹姆森·泰隆Jameson Taillon(芝加哥小熊)
📍麥特·威爾金森Matt Wilkinson(克里夫蘭守護者)
📍羅伯·扎斯特里茲尼Rob Zastryzny(密爾瓦基釀酒人)
⚾捕手：
📍連恩·希克斯Liam Hicks(邁阿密馬林魚)
📍波·奈勒Bo Naylor(克里夫蘭守護者)
⚾內野手：
📍泰勒·布萊克Tyler Black(密爾瓦基釀酒人)
📍麥特·戴維森Matt Davidson(NC恐龍)
📍亞當·霍爾Adam Hall
📍愛德華·朱利安Edouard Julien(科羅拉多落磯)
📍奧托·洛佩茲Otto Lopez(邁阿密馬林魚)
📍約許·奈勒Josh Naylor(西雅圖水手)
📍亞伯拉罕·托羅Abraham Toro(堪薩斯皇家)
⚾外野手：
📍歐文·凱西Owen Caissie(邁阿密馬林魚)
📍丹佐·克拉克Denzel Clarke(運動家)
📍泰勒·歐尼爾Tyler O’Neill(巴爾的摩金鶯)
📍雅各·羅布森Jacob Robson
📍賈里德·楊Jared Young(紐約大都會)
美國隊30人名單
投手：
- 大衛·貝德納David Bednar(紐約洋基)
- 馬修·博伊德Matthew Boyd(芝加哥小熊)
- 蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger(坦帕灣光芒)
- 克萊·福爾摩斯Clay Holmes(紐約大都會)
- 葛里芬·賈克斯Griffin Jax(坦帕灣光芒)
- 布萊德·凱勒Brad Keller(費城費城人)
- 克萊頓·克蕭Clayton Kershaw
- 諾蘭·麥克林Nolan McLean(紐約大都會)
- 梅森·米勒Mason Miller(聖地牙哥教士)
- 喬·萊恩Joe Ryan(明尼蘇達雙城)
- 保羅·斯基恩斯Paul Skenes(匹茲堡海盜)
- 塔里克·史庫柏Tarik Skubal(底特律老虎)
- 蓋比·史派爾Gabe Speier(西雅圖水手)
- 麥可·瓦查Michael Wacha(堪薩斯皇家)
- 洛根·韋伯Logan Webb(舊金山巨人)
- 蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock(波士頓紅襪)
- 卡爾·羅利Cal Raleigh(西雅圖水手)
- 威爾·史密斯Will Smith(洛杉磯道奇)
- 保羅·高施密特Paul Goldschmidt(紐約洋基)
- 布萊斯·哈波Bryce Harper(費城費城人)
- 布萊斯·圖蘭Brice Turang(密爾瓦基釀酒人)
- 艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman(芝加哥小熊)
- 岡納·韓德森Gunnar Henderson(巴爾的摩金鶯)
- 小鮑比·威特Bobby Witt Jr.(堪薩斯皇家)
- 厄尼·克萊門特Ernie Clement(多倫多藍鳥)
- 亞倫·賈吉Aaron Judge(紐約洋基)
- 拜倫·巴克斯頓Byron Buxton(明尼蘇達雙城)
- 皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong(芝加哥小熊)
- 柯賓·卡洛爾Corbin Carroll(亞利桑那響尾蛇)
- 凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber(費城費城人)
|組別
|確定晉級球隊
|淘汰球隊
|A組
|加拿大（1）、波多黎各（2）
|古巴、哥倫比亞、巴拿馬
|B組
|義大利（1）、美國（2）
|墨西哥、英國、巴西
|C組
|日本（1）、韓國（2）
|中華隊、澳洲、捷克
|D組
|多明尼加（1）、委內瑞拉（2）
|以色列、荷蘭、尼加拉瓜
⚾️ Pool A 戰績排名
|排名
|國家
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得分
|失分
|淨勝分
|近況
|1
|🇨🇦 加拿大
|3
|1
|.750
|-
|21
|10
|+11
|W2
|2
|🇵🇷 波多黎各
|3
|1
|.750
|-
|15
|7
|+8
|L1
|3
|🇨🇺 古巴
|2
|2
|.500
|1
|13
|16
|-3
|L2
|4
|🇵🇦 巴拿馬
|1
|3
|.250
|2
|10
|23
|-13
|W1
|5
|🇨🇴 哥倫比亞
|1
|3
|.250
|2
|11
|14
|-3
|L1
|排名
|國家
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得分
|失分
|淨勝分
|近況
|1
|🇮🇹 義大利
|4
|0
|1.000
|-
|32
|11
|+21
|W4
|2
|🇺🇸 美國
|3
|1
|.750
|1
|35
|17
|+18
|L1
|3
|🇲🇽 墨西哥
|2
|2
|.500
|2
|28
|16
|+12
|L2
|4
|🇧🇷 巴西
|1
|3
|.250
|3
|15
|25
|-10
|W1
|5
|🇬🇧 英國
|0
|4
|.000
|4
|6
|47
|-41
|L4
|排名
|國家
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得分
|失分
|淨勝分
|近況
|1
|🇯🇵 日本
|4
|0
|1.000
|-
|34
|9
|+25
|W4
|2
|🇰🇷 韓國
|2
|2
|.500
|2
|28
|19
|+9
|W1
|3
|🇦🇺 澳洲
|2
|2
|.500
|2
|13
|12
|+1
|L2
|4
|🇹🇼 中華隊
|2
|2
|.500
|2
|19
|20
|-1
|W2
|5
|🇨🇿 捷克
|0
|4
|.000
|4
|5
|39
|-34
|L4
|排名
|國家
|勝
|敗
|勝率
|勝差
|得分
|失分
|淨勝分
|近況
|1
|🇩🇴 多明尼加
|4
|0
|1.000
|-
|41
|10
|+31
|W4
|2
|🇻🇪 委內瑞拉
|3
|1
|.750
|1
|26
|12
|+14
|L1
|3
|🇮🇸 以色列
|2
|2
|.500
|2
|15
|23
|-8
|W1
|4
|🇳🇱 荷蘭
|1
|3
|.250
|3
|9
|27
|-18
|L2
|5
|🇳🇮 尼加拉瓜
|0
|4
|.000
|4
|6
|25
|-19
|L4
經典賽預賽小組賽階段，若最終由於三隊彼此對戰紀錄互有勝負（澳洲勝台、台勝韓、韓勝澳），依據WBC賽制，將依序比較以下項目來決定分組第二，依序是：失分率（總失分 ÷ 守備總出局數）、自責分率、團隊打擊率、抽籤。
WBC經典賽失分率要怎麼看？
WBC失分率與一般棒球常見的防禦率不同。在WBC經典賽中，失分率是當預賽出現戰績相同、且對戰勝負互咬時，用來決定晉級名次的關鍵比較數據。它的公式為：「失分率=總失分÷總守備出局數」。
總失分是該球隊在與「戰績相同隊伍」的交戰中，總共失去的「所有分數」，無論是投手自責分還是因失誤導致的非自責分，通通算在內。
而總守備出局數則是該球隊在防守時實際抓到的出局數。例如正常防守完9局就是取得27個出局數(9×3=27)；若被提前結束比賽只守了7局就是21個出局數。如果某一局沒抓滿3個出局數比賽就結束，則以實際抓到的出局數來算。
▲2026年世界棒球經典賽（WBC），中華隊確定無緣晉級8強，CT AMAZE林襄也轉發分享球員合照，上面寫著：「謝謝台灣英雄」。（圖／林襄IG@95_mizuki）
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