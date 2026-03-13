我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰將在3月14日開打。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026世界棒球經典賽「美國VS加拿大」資訊

2026年世界棒球經典賽8強對戰組合

對戰組合 開打時間 波多黎各 義大利 15日，早上3：00 美國 加拿大 14日，早上8：00 韓國 多明尼加 14日，早上6：30 委內瑞拉 日本 15日，早上9：00

韓國隊 VS 多明尼加賽事轉播

▲美國和加拿大兩支北美棒球勁旅即將在WBC經典賽八強戰進行對決。（圖／取自 World Baseball Classic X）

美國隊 VS 加拿大隊先發投手

2026 WBC經典賽加拿大隊觀戰重點

2026年世界棒球經典賽加拿大隊30人名單

▲加拿大隊在預賽走出敗給巴拿馬的陰影後，最終戰以 3：2 險勝強敵波多黎各。（圖／美聯社／達志影像）

2026 WBC經典賽美國隊觀戰重點

2026年世界棒球經典賽美國隊30人名單

大衛·貝德納David Bednar(紐約洋基)





馬修·博伊德Matthew Boyd(芝加哥小熊)





蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger(坦帕灣光芒)





克萊·福爾摩斯Clay Holmes(紐約大都會)





葛里芬·賈克斯Griffin Jax(坦帕灣光芒)





布萊德·凱勒Brad Keller(費城費城人)





克萊頓·克蕭Clayton Kershaw





諾蘭·麥克林Nolan McLean(紐約大都會)





梅森·米勒Mason Miller(聖地牙哥教士)





喬·萊恩Joe Ryan(明尼蘇達雙城)





保羅·斯基恩斯Paul Skenes(匹茲堡海盜)





塔里克·史庫柏Tarik Skubal(底特律老虎)





蓋比·史派爾Gabe Speier(西雅圖水手)





麥可·瓦查Michael Wacha(堪薩斯皇家)





洛根·韋伯Logan Webb(舊金山巨人)





蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock(波士頓紅襪)





卡爾·羅利Cal Raleigh(西雅圖水手)





威爾·史密斯Will Smith(洛杉磯道奇)





保羅·高施密特Paul Goldschmidt(紐約洋基)





布萊斯·哈波Bryce Harper(費城費城人)





布萊斯·圖蘭Brice Turang(密爾瓦基釀酒人)





艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman(芝加哥小熊)





岡納·韓德森Gunnar Henderson(巴爾的摩金鶯)





小鮑比·威特Bobby Witt Jr.(堪薩斯皇家)





厄尼·克萊門特Ernie Clement(多倫多藍鳥)





亞倫·賈吉Aaron Judge(紐約洋基)





拜倫·巴克斯頓Byron Buxton(明尼蘇達雙城)





皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong(芝加哥小熊)





柯賓·卡洛爾Corbin Carroll(亞利桑那響尾蛇)





凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber(費城費城人)



▲美國隊投手Paul Skenes在2026年3月9日於休士頓舉行的世界棒球經典賽對戰墨西哥比賽第二局登板投球，全力壓制打者，展現王牌投手氣勢。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典觀戰重點

2026WBC世界棒球經典賽8強中華隊成績

2026WBC世界棒球經典賽8強球隊目前戰績

▲2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）八強對陣圖。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）已經進入到最後的8強淘汰賽階段，兩支北美洲強權加拿大（A組第1）和美國（B組第2）交要正面交鋒，美國預計由韋伯（ Logan Webb）出戰，對上加拿大隊的索羅卡（Micheal Soroka），兩隊過去在WBC對戰經驗豐富，總共有5次，美國隊取得4勝1敗的成績優勢。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理韓澳大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供讀者參考。： 2026年3月14日08:00（台灣時間）： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）： 美國和加拿大過去在世界棒球經典賽(WBC)有過多次交手紀錄。在2026年八強賽前，雙方共交手5次，美國隊取得4勝1敗的歷史優勢。以下是雙方歷年的交手紀錄：2006年：加拿大在預賽以8：6擊敗美國，這是加拿大在WBC歷史上唯一一次戰勝美國。2009年：美國以6：5險勝加拿大。2013年：美國以9：4擊敗加拿大。2017年：美國以8：0完封加拿大。2023年：美國以12：1大勝加拿大(因分差過大，比賽於7局提前結束)。：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視韋伯目前戰績1勝0敗，防禦率2.25。他在對戰巴西隊時擔任先發，主投4局完全沒有失分，展現出極佳的壓制力。期間他狂飆6次三振，僅讓對手擊出1支安打並投出1次保送。韋伯出生於1996年美國加州，於2014年美國職棒大聯盟選秀會第四輪被舊金山巨人隊選中，正式開啟職業生涯。經歷小聯盟的磨練後，韋伯於2019年首度登上大聯盟舞台，並憑藉著極具威脅性的下沉球路與變速球組合，逐步成長為巨人隊不可或缺的王牌先發。他不僅在2021年季後賽展現出強大的宰制力一戰成名，更在2023年賽季以優異的投球局數與防禦率榮登國家聯盟賽揚獎票選第二名，奠定了他作為大聯盟頂尖右投手的地位，如今更扛下了2026年世界棒球經典賽美國代表隊先發輪值的重任。索羅卡目前在本屆賽事戰績1勝0敗，累計投出2次三振。身為右投手的他在對戰哥倫比亞的比賽中表現出色，成功帶領球隊並為自己拿下一場勝投。索羅卡出生於加拿大卡加利，於2015年美國職棒大聯盟選秀會上在第一輪第28順位被亞特蘭大勇士隊選中，正式開啟職業生涯。他於2018年5月1日首度登上大聯盟舞台，並在2019年迎來了驚艷全聯盟的生涯年。當年他繳出了13勝4敗、防禦率2.68的頂尖成績，不僅以隊史最年輕之姿入選全明星賽，更在國家聯盟新人王票選中高居第二，並於賽揚獎票選名列第六。這些傑出表現使他榮獲了2019年的All-MLB年度第二隊肯定，以及象徵加拿大棒球界最高榮譽的Tip O'Neill獎。儘管他在2020年成為勇士隊史最年輕的開幕戰先發投手後，不幸遭遇了右腳阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢並經歷了漫長的復健期，但他憑藉著強韌的意志力成功重返賽場，先後效力過白襪、國民與小熊隊。截至2025年賽季為止，索羅卡在大聯盟生涯累積了20勝26敗、防禦率3.85，並投出了379次三振的穩健成績。加拿大在本屆世界棒球經典賽中與哥倫比亞、古巴、巴拿馬和波多黎各在A組競爭，最終他們取得了3勝1敗的成績，以分組第一之姿晉級到了8強。加拿大在今年的世界棒球經典賽將缺少弗萊迪·弗里曼（Freddie Freeman），但這並不代表他們沒有堅強的陣容。約許·奈勒（Josh Naylor）剛經歷一個極佳的賽季。他繳出.816的攻擊指數並擊出20支全壘打。過去2年效力於NC恐龍的麥特·戴維森（Matt Davidson），在近2個賽季擊出了82支全壘打。其他球員如泰勒·布萊克（Tyler Black）、亞伯拉罕·托羅（Abraham Toro）、歐文·凱西（Owen Caissie）、丹佐·克拉克（Denzel Clarke）和泰勒·歐尼爾（Tyler O'Neill）都具有大聯盟經驗，並能為球隊帶來寶貴的技術。克拉克是外野的菁英防守者。布萊克和凱西都很年輕，但都是能在壘包上製造破壞的頂尖運動員。📍洛根·艾倫Logan Allen📍邁卡·阿什曼Micah Ashman(巴爾的摩金鶯)📍菲利普·奧蒙Phillippe Aumont(自由球員)📍喬丹·巴拉佐維奇Jordan Balazovic(統一獅)📍艾瑞克·塞蘭托拉Eric Cerantola(堪薩斯皇家)📍印地哥·迪亞茲Indigo Diaz(亞利桑那響尾蛇)📍安東尼·金恩Antoine Jean(科羅拉多落磯)📍卡特·洛文Carter Loewen(聖地牙哥教士)📍亞當·馬克Adam Macko(多倫多藍鳥)📍詹姆斯·派克斯頓James Paxton📍卡爾·克安崔爾Cal Quantrill(德州遊騎兵)📍諾亞·斯基洛Noah Skirrow📍麥可·索羅卡Michael Soroka(亞利桑那響尾蛇)📍詹姆森·泰隆Jameson Taillon(芝加哥小熊)📍麥特·威爾金森Matt Wilkinson(克里夫蘭守護者)📍羅伯·扎斯特里茲尼Rob Zastryzny(密爾瓦基釀酒人)📍連恩·希克斯Liam Hicks(邁阿密馬林魚)📍波·奈勒Bo Naylor(克里夫蘭守護者)📍泰勒·布萊克Tyler Black(密爾瓦基釀酒人)📍麥特·戴維森Matt Davidson(NC恐龍)📍亞當·霍爾Adam Hall📍愛德華·朱利安Edouard Julien(科羅拉多落磯)📍奧托·洛佩茲Otto Lopez(邁阿密馬林魚)📍約許·奈勒Josh Naylor(西雅圖水手)📍亞伯拉罕·托羅Abraham Toro(堪薩斯皇家)📍歐文·凱西Owen Caissie(邁阿密馬林魚)📍丹佐·克拉克Denzel Clarke(運動家)📍泰勒·歐尼爾Tyler O’Neill(巴爾的摩金鶯)📍雅各·羅布森Jacob Robson📍賈里德·楊Jared Young(紐約大都會)美國隊正以堪稱史上最強的陣容進軍2026年世界棒球經典賽。兩聯盟現役賽揚獎得主都預計將在賽事中登板投球，而由總教練德羅薩（Mark DeRosa）領軍的陣容，更由蟬聯美聯MVP的球星賈吉（Aaron Judge）親自擔任隊長。不僅如此，名單中的其他球員也同樣大有看頭。羅雷（Cal Raleigh）剛經歷了一個破紀錄的賽季，他單季敲出60發全壘打，創下捕手史上單季最多轟紀錄。而在哈波（Bryce Harper）、高施密特（Paul Goldschmidt）、賈吉和克蕭（Clayton Kershaw）等人之間，這支國家隊總共握有高達7座MVP殊榮。憑藉著老將的驚人天賦，搭配惠特（Bobby Witt Jr.）、史金恩茲（Paul Skenes）、克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、圖朗（Brice Turang）等年輕新星，美國隊已準備好再次於賽事中大展身手。德羅薩將選擇誰與賈吉一起鎮守先發外野，將是未來的觀察重點。此外，哈波和惠特似乎已鎖定一壘與游擊防區，但二壘和三壘將由誰來鎮守，目前仍是未知數。自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心在經過慘烈的廝殺之後，目前八強球隊為：多明尼加、委內瑞拉、日本、韓國、義大利、美國、加拿大、波多黎各。⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。▪️美國：3勝1敗▪️義大利4勝0敗▪️日本：4勝0敗▪️韓國：2勝2敗▪️多明尼加：4勝0敗▪️委內瑞拉：3勝1敗▪️加拿大3勝1敗▪️波多黎各3勝1敗