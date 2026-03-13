2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）已經進入到最後的8強淘汰賽階段，兩支北美洲強權加拿大（A組第1）和美國（B組第2）交要正面交鋒，美國預計由韋伯（ Logan Webb）出戰，對上加拿大隊的索羅卡（Micheal Soroka），兩隊過去在WBC對戰經驗豐富，總共有5次，美國隊取得4勝1敗的成績優勢。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理韓澳大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供讀者參考。
2026世界棒球經典賽「美國VS加拿大」資訊
📅 開打時間： 2026年3月14日08:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 美國和加拿大過去在世界棒球經典賽(WBC)有過多次交手紀錄。在2026年八強賽前，雙方共交手5次，美國隊取得4勝1敗的歷史優勢。
以下是雙方歷年的交手紀錄：
2006年：加拿大在預賽以8：6擊敗美國，這是加拿大在WBC歷史上唯一一次戰勝美國。
2009年：美國以6：5險勝加拿大。
2013年：美國以9：4擊敗加拿大。
2017年：美國以8：0完封加拿大。
2023年：美國以12：1大勝加拿大(因分差過大，比賽於7局提前結束)。
2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
韓國隊 VS 多明尼加賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
美國隊 VS 加拿大隊先發投手
🇺🇸美國隊先發投手：韋伯（舊金山巨人）
韋伯目前戰績1勝0敗，防禦率2.25。他在對戰巴西隊時擔任先發，主投4局完全沒有失分，展現出極佳的壓制力。期間他狂飆6次三振，僅讓對手擊出1支安打並投出1次保送。
韋伯出生於1996年美國加州，於2014年美國職棒大聯盟選秀會第四輪被舊金山巨人隊選中，正式開啟職業生涯。經歷小聯盟的磨練後，韋伯於2019年首度登上大聯盟舞台，並憑藉著極具威脅性的下沉球路與變速球組合，逐步成長為巨人隊不可或缺的王牌先發。他不僅在2021年季後賽展現出強大的宰制力一戰成名，更在2023年賽季以優異的投球局數與防禦率榮登國家聯盟賽揚獎票選第二名，奠定了他作為大聯盟頂尖右投手的地位，如今更扛下了2026年世界棒球經典賽美國代表隊先發輪值的重任。
🇨🇦加拿大隊先發投手：索羅卡（亞利桑那響尾蛇）
索羅卡目前在本屆賽事戰績1勝0敗，累計投出2次三振。身為右投手的他在對戰哥倫比亞的比賽中表現出色，成功帶領球隊並為自己拿下一場勝投。
索羅卡出生於加拿大卡加利，於2015年美國職棒大聯盟選秀會上在第一輪第28順位被亞特蘭大勇士隊選中，正式開啟職業生涯。他於2018年5月1日首度登上大聯盟舞台，並在2019年迎來了驚艷全聯盟的生涯年。當年他繳出了13勝4敗、防禦率2.68的頂尖成績，不僅以隊史最年輕之姿入選全明星賽，更在國家聯盟新人王票選中高居第二，並於賽揚獎票選名列第六。
這些傑出表現使他榮獲了2019年的All-MLB年度第二隊肯定，以及象徵加拿大棒球界最高榮譽的Tip O'Neill獎。儘管他在2020年成為勇士隊史最年輕的開幕戰先發投手後，不幸遭遇了右腳阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢並經歷了漫長的復健期，但他憑藉著強韌的意志力成功重返賽場，先後效力過白襪、國民與小熊隊。截至2025年賽季為止，索羅卡在大聯盟生涯累積了20勝26敗、防禦率3.85，並投出了379次三振的穩健成績。
2026 WBC經典賽加拿大隊觀戰重點
陣容實力
加拿大在本屆世界棒球經典賽中與哥倫比亞、古巴、巴拿馬和波多黎各在A組競爭，最終他們取得了3勝1敗的成績，以分組第一之姿晉級到了8強。
加拿大在今年的世界棒球經典賽將缺少弗萊迪·弗里曼（Freddie Freeman），但這並不代表他們沒有堅強的陣容。約許·奈勒（Josh Naylor）剛經歷一個極佳的賽季。他繳出.816的攻擊指數並擊出20支全壘打。過去2年效力於NC恐龍的麥特·戴維森（Matt Davidson），在近2個賽季擊出了82支全壘打。
關鍵球員
其他球員如泰勒·布萊克（Tyler Black）、亞伯拉罕·托羅（Abraham Toro）、歐文·凱西（Owen Caissie）、丹佐·克拉克（Denzel Clarke）和泰勒·歐尼爾（Tyler O'Neill）都具有大聯盟經驗，並能為球隊帶來寶貴的技術。克拉克是外野的菁英防守者。布萊克和凱西都很年輕，但都是能在壘包上製造破壞的頂尖運動員。
2026年世界棒球經典賽加拿大隊30人名單
⚾投手：
📍洛根·艾倫Logan Allen
📍邁卡·阿什曼Micah Ashman(巴爾的摩金鶯)
📍菲利普·奧蒙Phillippe Aumont(自由球員)
📍喬丹·巴拉佐維奇Jordan Balazovic(統一獅)
📍艾瑞克·塞蘭托拉Eric Cerantola(堪薩斯皇家)
📍印地哥·迪亞茲Indigo Diaz(亞利桑那響尾蛇)
📍安東尼·金恩Antoine Jean(科羅拉多落磯)
📍卡特·洛文Carter Loewen(聖地牙哥教士)
📍亞當·馬克Adam Macko(多倫多藍鳥)
📍詹姆斯·派克斯頓James Paxton
📍卡爾·克安崔爾Cal Quantrill(德州遊騎兵)
📍諾亞·斯基洛Noah Skirrow
📍麥可·索羅卡Michael Soroka(亞利桑那響尾蛇)
📍詹姆森·泰隆Jameson Taillon(芝加哥小熊)
📍麥特·威爾金森Matt Wilkinson(克里夫蘭守護者)
📍羅伯·扎斯特里茲尼Rob Zastryzny(密爾瓦基釀酒人)
⚾捕手：
📍連恩·希克斯Liam Hicks(邁阿密馬林魚)
📍波·奈勒Bo Naylor(克里夫蘭守護者)
⚾內野手：
📍泰勒·布萊克Tyler Black(密爾瓦基釀酒人)
📍麥特·戴維森Matt Davidson(NC恐龍)
📍亞當·霍爾Adam Hall
📍愛德華·朱利安Edouard Julien(科羅拉多落磯)
📍奧托·洛佩茲Otto Lopez(邁阿密馬林魚)
📍約許·奈勒Josh Naylor(西雅圖水手)
📍亞伯拉罕·托羅Abraham Toro(堪薩斯皇家)
⚾外野手：
📍歐文·凱西Owen Caissie(邁阿密馬林魚)
📍丹佐·克拉克Denzel Clarke(運動家)
📍泰勒·歐尼爾Tyler O’Neill(巴爾的摩金鶯)
📍雅各·羅布森Jacob Robson
📍賈里德·楊Jared Young(紐約大都會)
2026 WBC經典賽美國隊觀戰重點
陣容實力
美國隊正以堪稱史上最強的陣容進軍2026年世界棒球經典賽。兩聯盟現役賽揚獎得主都預計將在賽事中登板投球，而由總教練德羅薩（Mark DeRosa）領軍的陣容，更由蟬聯美聯MVP的球星賈吉（Aaron Judge）親自擔任隊長。不僅如此，名單中的其他球員也同樣大有看頭。
關鍵球員
羅雷（Cal Raleigh）剛經歷了一個破紀錄的賽季，他單季敲出60發全壘打，創下捕手史上單季最多轟紀錄。而在哈波（Bryce Harper）、高施密特（Paul Goldschmidt）、賈吉和克蕭（Clayton Kershaw）等人之間，這支國家隊總共握有高達7座MVP殊榮。
憑藉著老將的驚人天賦，搭配惠特（Bobby Witt Jr.）、史金恩茲（Paul Skenes）、克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、圖朗（Brice Turang）等年輕新星，美國隊已準備好再次於賽事中大展身手。德羅薩將選擇誰與賈吉一起鎮守先發外野，將是未來的觀察重點。此外，哈波和惠特似乎已鎖定一壘與游擊防區，但二壘和三壘將由誰來鎮守，目前仍是未知數。
2026年世界棒球經典賽加拿大隊30人名單
投手：
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。
美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心
在經過慘烈的廝殺之後，目前八強球隊為：多明尼加、委內瑞拉、日本、韓國、義大利、美國、加拿大、波多黎各。
🟡2026WBC世界棒球經典賽8強中華隊成績
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。
🟡2026WBC世界棒球經典賽8強球隊目前戰績
▪️美國：3勝1敗
▪️義大利4勝0敗
▪️日本：4勝0敗
▪️韓國：2勝2敗
▪️多明尼加：4勝0敗
▪️委內瑞拉：3勝1敗
▪️加拿大3勝1敗
▪️波多黎各3勝1敗
投手：
- 大衛·貝德納David Bednar(紐約洋基)
- 馬修·博伊德Matthew Boyd(芝加哥小熊)
- 蓋瑞特·克萊文傑Garrett Cleavinger(坦帕灣光芒)
- 克萊·福爾摩斯Clay Holmes(紐約大都會)
- 葛里芬·賈克斯Griffin Jax(坦帕灣光芒)
- 布萊德·凱勒Brad Keller(費城費城人)
- 克萊頓·克蕭Clayton Kershaw
- 諾蘭·麥克林Nolan McLean(紐約大都會)
- 梅森·米勒Mason Miller(聖地牙哥教士)
- 喬·萊恩Joe Ryan(明尼蘇達雙城)
- 保羅·斯基恩斯Paul Skenes(匹茲堡海盜)
- 塔里克·史庫柏Tarik Skubal(底特律老虎)
- 蓋比·史派爾Gabe Speier(西雅圖水手)
- 麥可·瓦查Michael Wacha(堪薩斯皇家)
- 洛根·韋伯Logan Webb(舊金山巨人)
- 蓋瑞特·威特洛克Garrett Whitlock(波士頓紅襪)
- 卡爾·羅利Cal Raleigh(西雅圖水手)
- 威爾·史密斯Will Smith(洛杉磯道奇)
- 保羅·高施密特Paul Goldschmidt(紐約洋基)
- 布萊斯·哈波Bryce Harper(費城費城人)
- 布萊斯·圖蘭Brice Turang(密爾瓦基釀酒人)
- 艾力克斯·布萊格曼Alex Bregman(芝加哥小熊)
- 岡納·韓德森Gunnar Henderson(巴爾的摩金鶯)
- 小鮑比·威特Bobby Witt Jr.(堪薩斯皇家)
- 厄尼·克萊門特Ernie Clement(多倫多藍鳥)
- 亞倫·賈吉Aaron Judge(紐約洋基)
- 拜倫·巴克斯頓Byron Buxton(明尼蘇達雙城)
- 皮特·克勞-阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong(芝加哥小熊)
- 柯賓·卡洛爾Corbin Carroll(亞利桑那響尾蛇)
- 凱爾·舒瓦伯Kyle Schwarber(費城費城人)
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。
美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心
在經過慘烈的廝殺之後，目前八強球隊為：多明尼加、委內瑞拉、日本、韓國、義大利、美國、加拿大、波多黎各。
🟡2026WBC世界棒球經典賽8強中華隊成績
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
中華隊在C組戰績為2勝2敗，比較失分率後不如韓國，無緣晉級8強。
🟡2026WBC世界棒球經典賽8強球隊目前戰績
▪️美國：3勝1敗
▪️義大利4勝0敗
▪️日本：4勝0敗
▪️韓國：2勝2敗
▪️多明尼加：4勝0敗
▪️委內瑞拉：3勝1敗
▪️加拿大3勝1敗
▪️波多黎各3勝1敗
