2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）已經進入到最後的8強淘汰賽階段，美洲勁旅多明尼加將要以D組第1的身分對上C組的第2的韓國，雙方分別派出桑契斯（Cristopher Sánchez）和柳賢振先發，這是本屆WBC八強的第一場比賽，誰能勝出也受到外界關注，兩隊過去並未在WBC交手過，這將會是歷史性的首戰。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理韓澳大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供讀者參考。
2026世界棒球經典賽「韓國VS多明尼加」資訊
📅 開打時間： 2026年3月14日06:30（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 韓國過去和多明尼加未在經典賽交手過。
2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
韓國隊 VS 多明尼加賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
韓國隊 VS 多明尼加先發投手
⚾韓國隊——柳賢振
韓國隊總教練柳志炫於賽前訓練後正式宣布，八強淘汰賽的先發重任，將交給現效力韓職韓華鷹的38歲傳奇左投——柳賢振。
柳賢振在本屆預賽先發出賽一場，就是在3月8日於東京巨蛋對戰中華隊的關鍵一役。當時他先發出戰3局、被敲3支安打、失1分，那1分正是被張育成轟出的一發陽春砲。雖然柳賢振全場送出3次三振、完成「吃局數」的任務，但韓國最終還是在延長賽書給中華隊。
《OSEN》分析，柳賢振曾在道奇與藍鳥隊效力多年，對於多明尼加與委內瑞拉的強打者並不陌生。即便39歲的他球速已不如以往，但他的老練被視為對抗暴力打線的唯一解藥。教練團或許會傾向在這場「輸球就回家」的比賽中，把命運交給這位見過大風大浪的老將。
⚾多明尼加隊——桑契斯（Cristopher Sánchez）
現年29歲的桑契斯(Cristopher Sanchez)是效力於美國職棒大聯盟(MLB)費城費城人隊的先發左投，以極具引誘性的變速球與高達90英里後半的伸卡球組合聞名。他在大聯盟層級已證明自己是一名頂尖的「滾地球大師」，能夠頻繁製造打者擊出軟弱滾地球來化解危機。憑藉近年在費城人先發輪值中展現的穩定壓制力與續航力，他成功擠進星光熠熠的多明尼加國家隊，成為本屆WBC倚重的先發戰力。
在本屆WBC賽事中，教練團對桑契斯的滾地球型態深具信心，並預計將八強賽的重任交給他。儘管他在首場預賽的表現略顯顛簸，僅主投1.1局就被敲出6支安打失掉3分，但考量到後續賽程的對戰安排，多明尼加仍決定保留塞維里諾(Luis Severino)等強投，選擇讓桑契斯掛帥主投對陣韓國隊的生死戰。他能否及時調整狀態並發揮招牌的滾地球壓制力，將是多明尼加挺進四強的關鍵指標。
2026 WBC經典賽韓國隊觀戰重點
1.實力看點
韓國隊陣中擁有經驗豐富的柳賢振與高永表 (Young Pyo Ko)，並輔以大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）作為先發支柱。牛棚方面，以本土為主，高佑錫與具備KBO頂尖實力的少年強投，如19歲的鄭宇宙等，展現出高度的年齡跨度與技術多樣性。
韓國隊打線兼具亞洲球風的機動性（如金慧成、朴海旻）與大聯盟等級的打擊實力。內野防線由 Shay Whitcomb 與KBO球星金倒永 (Do Yeong Kim)、盧施煥 (Si Hwan Roh) 坐鎮，外野則由李政厚與瓊斯（Jahmai Jones）領銜，攻守兩端相當平衡。
關鍵球員
李政厚：現效力於舊金山巨人隊，是打線中的靈魂人物，具備頂尖的打擊技巧與外野守備能力。
金慧成： 目前效力於洛杉磯道奇隊，具備優異的機動力與內野防守多樣性。
柳賢振： 儘管已38歲，但身為隊中資歷最深的左投，其豐富的大聯盟經驗與控球藝術仍是國家隊最倚重的精神領袖。
具備大聯盟背景的混血戰力
唐寧： 效力於西雅圖水手隊的先發右投，是韓國隊本屆輪值中的重要大聯盟戰力。
瓊斯： 底特律老虎隊的外野手，提升了韓國隊打線的長打威脅。
惠特科姆（Shay Whitcomb）： 來自休士頓太空人隊的內野手，強化了防線的深度。
2026年世界棒球經典賽韓國隊30人名單
📍投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。
📍捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
📍內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
📍外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
▲2026韓國WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
2026 WBC經典賽多明尼加隊觀戰重點
1.實力看點
多明尼加隊是本屆世界棒球經典賽的奪冠大熱門，此次派出了堪稱隊史最佳、甚至可能是賽事歷史上最強大的全明星陣容參賽。
在經歷2017年於第二輪止步以及2023年首輪慘遭淘汰的連續低迷表現後，多明尼加誓言要在2026年力拚雪恥。陣中打線星光熠熠，包含在2025年打出生涯年並晉升為MVP等級的明星游擊手傑拉多·佩多馬、單季狂轟43發全壘打並外帶38次盜壘的全方位外野手胡安·索托，以及首度參賽並於去年季後賽大放異彩的重砲一壘手小弗拉迪米爾·葛雷諾，組成令人畏懼的攻擊火網。
投手環節同樣頂尖，由去年單季飆出212次三振的王牌克里斯多福·桑契斯領銜，搭配傷癒復出並在下半季找回過往身手的名投桑迪·阿爾坎塔拉擔任二號先發，為多明尼加構築出極具統治力的投打深度。
關鍵球員
打線核心：MVP級內野戰力與頂尖強打
內野新星珀多莫（Geraldo Perdomo）：在2025年賽季完成驚人進化的響尾蛇隊游擊手 Perdomo，將擔任球隊的先發游擊。他在2025年敲出生涯新高的20支全壘打、98分打點，並以7.1的fWAR值領先所有MLB多明尼加球員。
重砲手葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）：因傷缺席上屆賽事的「小葛雷諾」將迎來WBC首秀，並擔任先發一壘手。他去年帶領藍鳥隊闖入季後賽，更以單季8支全壘打的瘋狂表現榮獲ALCS MVP，為打線注入強大長打火力。
外野強棒索托（Juan Soto）：大都會隊的Soto依然是陣中最完整的攻擊威脅，他在2025年敲出生涯最高的43支全壘打，且具備頂尖的選球能力（上壘率.396）。他在2023年WBC曾寫下1.500的超高OPS。
投手陣容：賽揚強投領軍的豪華輪值
王牌投手桑契斯（Cristopher Sánchez）：費城人隊的Sánchez是目前大聯盟最頂尖的先發之一，2025年繳出2.50 ERA、212次三振的亮眼數據，這是他首度披上國家隊戰袍。
賽揚名投艾爾康塔拉（Sandy Alcántara）ｒ：在接受韌帶重建手術（Tommy John）回歸後，Alcántara在2025年下半季找回巔峰狀態，自責分率僅3.33。他預計將擔任球隊的二號先發，與Sánchez組成雙王牌。
2026年世界棒球經典賽多明尼加隊30人名單
⚾️ 投手（Pitchers）：共 15 位
📍Cristopher Sánchez (LHP / 費城費城人)
📍Sandy Alcántara (RHP / 邁阿密馬林魚)
📍Juan Mejía (RHP / 科羅拉多落磯)
📍Albert Abreu (RHP / 中日龍)
📍Elvis Alvarado (RHP / 奧克蘭運動家)
📍Brayan Bello (RHP / 波士頓紅襪)
📍Huascar Brazobán (RHP / 紐約大都會)
📍Seranthony Domínguez (RHP / 芝加哥白襪)
📍Camilo Doval (RHP / 紐約洋基)
📍Carlos Estévez (RHP / 堪薩斯皇家)
📍Wandy Peralta (LHP / 聖地牙哥教士)
📍Dennis Santana (RHP / 匹茲堡海盜)
📍Luis Severino (RHP / 奧克蘭運動家)
📍Gregory Soto (LHP / 匹茲堡海盜)
📍Abner Uribe (RHP / 密爾瓦基釀酒人)
⚾️ 捕手（Catchers）：共 2 位
📍Austin Wells (紐約洋基)
📍Agustín Ramírez (邁阿密馬林魚)
⚾️ 內野手（Infielders）：共 8 位
Vladimir Guerrero Jr. (多倫多藍鳥)
📍Geraldo Perdomo (亞利桑那響尾蛇)
📍Ketel Marte (亞利桑那響尾蛇)
📍Manny Machado (聖地牙哥教士)
📍Jeremy Peña (休士頓太空人)
📍Junior Caminero (坦帕灣光芒)
📍Amed Rosario (紐約洋基)
📍Carlos Santana (克里夫蘭守護者)
⚾️ 外野手（Outfielders）：共 5 位
📍Juan Soto (紐約大都會)
📍Fernando Tatis Jr. (聖地牙哥教士)
📍Julio Rodríguez (西雅圖水手)
📍Oneil Cruz (匹茲堡海盜)
📍Johan Rojas (費城費城人)
2026年世界棒球經典觀戰重點
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。
美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心
在經過慘烈的廝殺之後，目前八強球隊為：多明尼加、委內瑞拉、日本、韓國、義大利、美國、加拿大、波多黎各。
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
🟡2026WBC世界棒球經典賽8強球隊目前戰績
▪️美國：3勝1敗
▪️義大利4勝0敗
▪️日本：4勝0敗
▪️韓國：2勝2敗
▪️多明尼加：4勝0敗
▪️委內瑞拉：3勝1敗
▪️加拿大3勝1敗
▪️波多黎各3勝1敗
我是廣告 請繼續往下閱讀
📅 開打時間： 2026年3月14日06:30（台灣時間）
📍 比賽地點： 邁阿密龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）
📌歷史對決： 韓國過去和多明尼加未在經典賽交手過。
2026年世界棒球經典賽8強對戰組合
|
對戰組合
|
開打時間
|
波多黎各
|義大利
|
15日，早上3：00
|美國
|
加拿大
|14日，早上8：00
|
韓國
|多明尼加
|14日，早上6：30
|委內瑞拉
|
日本
|15日，早上9：00
韓國隊 VS 多明尼加賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
⚾韓國隊——柳賢振
韓國隊總教練柳志炫於賽前訓練後正式宣布，八強淘汰賽的先發重任，將交給現效力韓職韓華鷹的38歲傳奇左投——柳賢振。
柳賢振在本屆預賽先發出賽一場，就是在3月8日於東京巨蛋對戰中華隊的關鍵一役。當時他先發出戰3局、被敲3支安打、失1分，那1分正是被張育成轟出的一發陽春砲。雖然柳賢振全場送出3次三振、完成「吃局數」的任務，但韓國最終還是在延長賽書給中華隊。
《OSEN》分析，柳賢振曾在道奇與藍鳥隊效力多年，對於多明尼加與委內瑞拉的強打者並不陌生。即便39歲的他球速已不如以往，但他的老練被視為對抗暴力打線的唯一解藥。教練團或許會傾向在這場「輸球就回家」的比賽中，把命運交給這位見過大風大浪的老將。
現年29歲的桑契斯(Cristopher Sanchez)是效力於美國職棒大聯盟(MLB)費城費城人隊的先發左投，以極具引誘性的變速球與高達90英里後半的伸卡球組合聞名。他在大聯盟層級已證明自己是一名頂尖的「滾地球大師」，能夠頻繁製造打者擊出軟弱滾地球來化解危機。憑藉近年在費城人先發輪值中展現的穩定壓制力與續航力，他成功擠進星光熠熠的多明尼加國家隊，成為本屆WBC倚重的先發戰力。
在本屆WBC賽事中，教練團對桑契斯的滾地球型態深具信心，並預計將八強賽的重任交給他。儘管他在首場預賽的表現略顯顛簸，僅主投1.1局就被敲出6支安打失掉3分，但考量到後續賽程的對戰安排，多明尼加仍決定保留塞維里諾(Luis Severino)等強投，選擇讓桑契斯掛帥主投對陣韓國隊的生死戰。他能否及時調整狀態並發揮招牌的滾地球壓制力，將是多明尼加挺進四強的關鍵指標。
1.實力看點
韓國隊陣中擁有經驗豐富的柳賢振與高永表 (Young Pyo Ko)，並輔以大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）作為先發支柱。牛棚方面，以本土為主，高佑錫與具備KBO頂尖實力的少年強投，如19歲的鄭宇宙等，展現出高度的年齡跨度與技術多樣性。
韓國隊打線兼具亞洲球風的機動性（如金慧成、朴海旻）與大聯盟等級的打擊實力。內野防線由 Shay Whitcomb 與KBO球星金倒永 (Do Yeong Kim)、盧施煥 (Si Hwan Roh) 坐鎮，外野則由李政厚與瓊斯（Jahmai Jones）領銜，攻守兩端相當平衡。
關鍵球員
李政厚：現效力於舊金山巨人隊，是打線中的靈魂人物，具備頂尖的打擊技巧與外野守備能力。
金慧成： 目前效力於洛杉磯道奇隊，具備優異的機動力與內野防守多樣性。
柳賢振： 儘管已38歲，但身為隊中資歷最深的左投，其豐富的大聯盟經驗與控球藝術仍是國家隊最倚重的精神領袖。
具備大聯盟背景的混血戰力
唐寧： 效力於西雅圖水手隊的先發右投，是韓國隊本屆輪值中的重要大聯盟戰力。
瓊斯： 底特律老虎隊的外野手，提升了韓國隊打線的長打威脅。
惠特科姆（Shay Whitcomb）： 來自休士頓太空人隊的內野手，強化了防線的深度。
2026年世界棒球經典賽韓國隊30人名單
📍投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。
📍捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
📍內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
📍外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
▲2026韓國WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
2026 WBC經典賽多明尼加隊觀戰重點
1.實力看點
多明尼加隊是本屆世界棒球經典賽的奪冠大熱門，此次派出了堪稱隊史最佳、甚至可能是賽事歷史上最強大的全明星陣容參賽。
在經歷2017年於第二輪止步以及2023年首輪慘遭淘汰的連續低迷表現後，多明尼加誓言要在2026年力拚雪恥。陣中打線星光熠熠，包含在2025年打出生涯年並晉升為MVP等級的明星游擊手傑拉多·佩多馬、單季狂轟43發全壘打並外帶38次盜壘的全方位外野手胡安·索托，以及首度參賽並於去年季後賽大放異彩的重砲一壘手小弗拉迪米爾·葛雷諾，組成令人畏懼的攻擊火網。
投手環節同樣頂尖，由去年單季飆出212次三振的王牌克里斯多福·桑契斯領銜，搭配傷癒復出並在下半季找回過往身手的名投桑迪·阿爾坎塔拉擔任二號先發，為多明尼加構築出極具統治力的投打深度。
關鍵球員
打線核心：MVP級內野戰力與頂尖強打
內野新星珀多莫（Geraldo Perdomo）：在2025年賽季完成驚人進化的響尾蛇隊游擊手 Perdomo，將擔任球隊的先發游擊。他在2025年敲出生涯新高的20支全壘打、98分打點，並以7.1的fWAR值領先所有MLB多明尼加球員。
重砲手葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）：因傷缺席上屆賽事的「小葛雷諾」將迎來WBC首秀，並擔任先發一壘手。他去年帶領藍鳥隊闖入季後賽，更以單季8支全壘打的瘋狂表現榮獲ALCS MVP，為打線注入強大長打火力。
外野強棒索托（Juan Soto）：大都會隊的Soto依然是陣中最完整的攻擊威脅，他在2025年敲出生涯最高的43支全壘打，且具備頂尖的選球能力（上壘率.396）。他在2023年WBC曾寫下1.500的超高OPS。
投手陣容：賽揚強投領軍的豪華輪值
王牌投手桑契斯（Cristopher Sánchez）：費城人隊的Sánchez是目前大聯盟最頂尖的先發之一，2025年繳出2.50 ERA、212次三振的亮眼數據，這是他首度披上國家隊戰袍。
賽揚名投艾爾康塔拉（Sandy Alcántara）ｒ：在接受韌帶重建手術（Tommy John）回歸後，Alcántara在2025年下半季找回巔峰狀態，自責分率僅3.33。他預計將擔任球隊的二號先發，與Sánchez組成雙王牌。
⚾️ 投手（Pitchers）：共 15 位
📍Cristopher Sánchez (LHP / 費城費城人)
📍Sandy Alcántara (RHP / 邁阿密馬林魚)
📍Juan Mejía (RHP / 科羅拉多落磯)
📍Albert Abreu (RHP / 中日龍)
📍Elvis Alvarado (RHP / 奧克蘭運動家)
📍Brayan Bello (RHP / 波士頓紅襪)
📍Huascar Brazobán (RHP / 紐約大都會)
📍Seranthony Domínguez (RHP / 芝加哥白襪)
📍Camilo Doval (RHP / 紐約洋基)
📍Carlos Estévez (RHP / 堪薩斯皇家)
📍Wandy Peralta (LHP / 聖地牙哥教士)
📍Dennis Santana (RHP / 匹茲堡海盜)
📍Luis Severino (RHP / 奧克蘭運動家)
📍Gregory Soto (LHP / 匹茲堡海盜)
📍Abner Uribe (RHP / 密爾瓦基釀酒人)
⚾️ 捕手（Catchers）：共 2 位
📍Austin Wells (紐約洋基)
📍Agustín Ramírez (邁阿密馬林魚)
⚾️ 內野手（Infielders）：共 8 位
Vladimir Guerrero Jr. (多倫多藍鳥)
📍Geraldo Perdomo (亞利桑那響尾蛇)
📍Ketel Marte (亞利桑那響尾蛇)
📍Manny Machado (聖地牙哥教士)
📍Jeremy Peña (休士頓太空人)
📍Junior Caminero (坦帕灣光芒)
📍Amed Rosario (紐約洋基)
📍Carlos Santana (克里夫蘭守護者)
⚾️ 外野手（Outfielders）：共 5 位
📍Juan Soto (紐約大都會)
📍Fernando Tatis Jr. (聖地牙哥教士)
📍Julio Rodríguez (西雅圖水手)
📍Oneil Cruz (匹茲堡海盜)
📍Johan Rojas (費城費城人)
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。
美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心
在經過慘烈的廝殺之後，目前八強球隊為：多明尼加、委內瑞拉、日本、韓國、義大利、美國、加拿大、波多黎各。
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
🟡2026WBC世界棒球經典賽8強球隊目前戰績
▪️美國：3勝1敗
▪️義大利4勝0敗
▪️日本：4勝0敗
▪️韓國：2勝2敗
▪️多明尼加：4勝0敗
▪️委內瑞拉：3勝1敗
▪️加拿大3勝1敗
▪️波多黎各3勝1敗