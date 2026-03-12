我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國最終戰7：2擊敗澳洲、上演大驚奇淘汰台、澳，驚險挺進8強，但仍不被國際賭盤看好，奪冠賠率竟高達+5000，位列8強之末。（圖／記者葉政勳攝）

隨著第6屆WBC世界棒球經典賽8強隊伍全數出爐，複賽即將於明日13日開打，國際賭盤稍早先更新奪冠賠率，坐擁29位大聯盟球星的美國，儘管預賽驚險晉級，但奪冠賠率仍位居榜首，第2則是預賽4戰全勝晉級、展現最強火力的多明尼加，至於衛冕軍日本則被排在第3，與開打前的第2下滑一位，而最終戰擊敗澳洲、上演大驚奇淘汰中華隊的韓國，奪冠賠率竟高達+5000，位列8強之末。美國開打前在總教練德羅薩（Mark Rerosa）一呼百應、搭配復仇大谷翔平氣勢下，豪組史上最強陣容，全力瞄準隊史第2冠，預賽前3戰全數取勝，但最終戰卻發生計算失誤的烏龍，以為提前晉級，又在輕敵情況下，被義大利8：6爆冷擊敗，一度陷入淘汰邊緣，今日靠著義大利擊敗墨西哥，美國才驚險挺進複賽。至於多明尼加，同樣在總教練、大聯盟傳奇強打「普神」普侯斯（Albert Pujols）率領下，徵召多位大聯盟頂級巨星，包含索托（Juan Soto）、馬查多（Manny Machado）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與羅德里奎茲（Julio Rodriguez）等人加入，預賽豪取4連勝晉級，火讓狀態也讓他們被國際賭盤看好，奪冠機率超越衛冕軍日本。日本方面，雖然C組同樣4連勝晉級，但過程中與韓國激戰、面對澳洲時前7局無得分，打線火力陷入不穩定狀況，但陣中擁有隊史最多8位大聯盟球員助陣，搭配大谷翔平成為最強核彈頭，世界大賽MVP山本由伸坐鎮先發，仍被看好是除美國、多明尼加外的奪冠大熱門。國外博弈網站「DraftKings Sportsbook」稍早更新最新一期奪冠賠率，美國依舊以+140排在首位、其次是多明尼加+230、日本+450、委內瑞拉+900、波多黎各+1600、義大利+1800與加拿大+3000，至於韓國則靠著最終戰擊敗澳洲、並控分7分淘汰中華隊，才驚險挺進複賽，也是8強中最不被看好奪冠的球隊，奪冠賠率竟高達+5000。