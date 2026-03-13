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▲陳天仁（右）昔與周孝安（左）有過一段婚姻，但僅維持兩年便離婚。（圖／陳天仁IG＠tts0og）

女星陳天仁在今（13）日宣布將與日籍演員兼YouTuber河村一樹（Kazuki）再婚。事實上，她過去曾與偶像劇男星周孝安有過一段婚姻，兩人育有一女，但這段婚姻僅維持2年就結束。不料之後竟傳出陳天仁離婚是因周曉涵介入有關，但陳天仁馬上澄清，還跟對方道歉。而之後陳天仁傳出與皇毅緋聞，還被他控劈腿，就連陳天仁多年好友邱偲琹都不挺，選擇站在男方那邊，還發文暗指陳天仁「不善良」。陳天仁和男星周孝安因戲結緣，兩人於2021年結婚，婚後育有一女，不過這段婚姻僅維持兩年就在2023年告終。不料期間因周孝安正與周曉涵合作電視劇，一度傳出他移情別戀愛上周曉涵，陳天仁事後幫澄清，「她滿無辜的被牽扯進來，我也滿不好意思」。陳天仁離婚後的感情生活也爭議不斷，她曾與小6歲的歌手皇毅交往，卻遭對方在Dcard化名爆料劈腿。陳天仁隨後在節目《11點熱吵店》訴苦反擊，透露男方父母因她離過婚有小孩而懷疑她貪圖家產。面對陳天仁的指控，皇毅也在Threads上回擊：「公開對我與我的家人人身攻擊、抹黑造謠，我覺得我不能再安靜，我得澄清，捍衛我的名聲！長期對她的退讓，才會讓她到現在還繼續在檯面上當編劇，用她的社群製造虛假的形象繼續扮演受害者，利用不實的故事在別人的傷口上灑鹽，賺取流量以及通告費」，氣憤表示女方善於在社群媒體塑造形象，私下做人又是另一回事。而在雙方隔空交火後，就連陳天仁多年的閨密邱偲琹，似乎也選擇站在男方那邊，雖然她低調表示，已和陳天仁沒有特別聯絡，不過日前邱偲琹在限時動態中寫下：「善良是一種行為的表現，不是上節目想說什麼就什麼，以此為借鏡，希望大家都能保持真的善良」，疑似就是暗指陳天仁在節目中抹黑皇毅一事。