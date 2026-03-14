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▲曹佑寧（如圖）當年在U21與「台灣隊長」陳傑憲等人同隊。（圖／中華職棒提供）

從小就認識 U21一起奪冠

▲陳傑憲曾在受訪時提到，當年自己因為好友曹佑寧一句話，最終決定投入中職選秀。（圖／記者葉政勳攝）

陳傑憲成台灣英雄 曹佑寧傳訊力挺

中華隊隊長陳傑憲近年憑藉球場上的穩定表現與領袖氣質，被球迷封為「台灣隊長」，人氣持續攀升，不過他曾透露自己當初其實沒有打算投入職棒，是因為好友曹佑寧的一句鼓勵，才改變了人生方向，2人不僅同年出生，更曾是U21國家隊隊友，一同經歷重要賽事最終擊敗韓國拿下總冠軍，也累積深厚情誼。陳傑憲與曹佑寧其實很早就認識，兩人因為從小都投入棒球訓練，在學生時期就知道彼此的名字，之後更在U21世界盃代表台灣並肩作戰，成為同一支國家隊的隊友，最終一同拿下世界冠軍，當年人陳傑憲、曹佑寧與蘇智傑還被球迷稱為「中華隊三帥」，不僅球技備受期待，外型也引發不少關注。2年前，曹佑寧出席電影《KANO》十週年特別放映活動時也談起這段往事，他回憶當時陳傑憲效力於業餘成棒隊台電，正面臨是否投入職棒的抉擇，對未來方向感到猶豫，當時他曾對好友說：「如果我是你，我會選擇去打職棒。」曹佑寧認為陳傑憲擁有很強的領導能力與球場能量，因此鼓勵他挑戰更高層級的舞台。曹佑寧坦言，其實自己當時只是單純提出建議，並沒有想到那句話真的會影響陳傑憲的選擇。直到後來看到好友受訪提起這段往事，他才知道自己的鼓勵竟成為關鍵契機，也讓他感到相當感動，看到陳傑憲如今在職棒與國家隊都有亮眼表現，他也直言對好友的成就一點都不意外。當陳傑憲率領中華隊在12強拿下總冠軍時，曹佑寧也第一時間傳訊息為他打氣，他在訊息中寫道：「你辛苦了，你的努力與付出，你的父母一定會以你為榮。」被問到是否曾想像自己繼續當球員的畫面，曹佑寧也笑說確實曾幻想過，但他認為人生的選擇不同，各自努力就好，也希望這股棒球熱潮能持續延續，讓更多人關注台灣棒球。