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▲陳傑憲老婆綺綺帶著兒子在場邊觀賽，賽後也轉發相關貼文，以行動默默支持他。（圖／翻攝自綺綺IG @haileychennn）

高中赴日本就讀 加盟統一獅後簽下中職最大合約

▲陳傑憲（左）夫妻倆站在高鐵站大廳，俏皮嘟嘴親吻，畫面閃瞎眾人。（圖／翻攝自綺綺IG@haileychennn）

俊男美女組合 球迷狂讚基因優秀

中華職棒統一獅球星、「台灣隊長」陳傑憲因外型俊朗，加上球場上的穩定表現，被球迷暱稱為「中職吳奇隆」、「四爺」，除了球技備受肯定，他的家庭生活同樣成為外界關注焦點，特別是妻子綺綺（Hailey）過去曾是職棒啦啦隊成員，夫妻兩人顏值亮眼，也常被網友形容是「顏值天花板」組合，相關照片在社群平台引發不少討論。現年32歲的陳傑憲目前效力於中華職棒統一獅隊，他在高中時期就曾前往日本岡山共生高校就讀並接受棒球訓練，希望透過不同環境提升球技，結束學生生涯後他在2016年中職季中選秀中被統一獅選中，以440萬元簽約金與100萬元激勵獎金正式加入職棒舞台，之後逐漸成為球隊的重要戰力。2025年3月，陳傑憲接連率領中華隊拿下12強總冠軍，以及贏下WBC資格賽，獲得重返WBC經典賽資格後，也與統一7-ELEVEn獅簽下為期10年、總值高達新台幣2億元的純球員合約，打破中職紀錄。陳傑憲的妻子綺綺同樣擁有高人氣，她過去曾是中華職棒啦啦隊員，最早在義大犀牛啦啦隊「Rhinos Angels」出道，之後也加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，憑藉甜美外型與亮眼身材，她當時在球迷之間擁有不少支持者，也被稱為「啦啦隊女神」之一。陳傑憲婚後經常在社群平台分享生活點滴，陳傑憲也不時曬出與妻子及孩子的合照，大方分享家庭幸福時刻，照片曝光後，常有球迷留言表示2人外型相當登對，是典型的俊男美女組合，也有人笑稱這對夫妻「基因太強」，孩子長相肯定也會相當出眾。陳傑憲在球迷心中除了球技出色，也以愛家形象著稱，他不僅常在社群平台分享家庭生活，也多次公開表達對妻子的疼愛，對許多球迷來說，看到球場上的明星球員在生活中展現溫柔一面，也讓他的人氣持續攀升。