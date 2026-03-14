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大谷翔平走到哪都有粉絲 出動10名保鑣貼身保護

2026世界棒球經典賽（WBC）話題持續延燒，日本隊主砲大谷翔平睽違3年再度披上國家隊戰袍，不只場上火力全開，場外的一舉一動也被放大關注。日媒《女性自身》透露，大谷這次在日本移動時幾乎是「總統級保護」，不僅搭新幹線往返名古屋、大阪、東京備戰賽事，車站動輒湧入數百名粉絲圍觀，身邊更配置約10名保鑣貼身保護，警備規模之大，就連專家都直言「在體壇其實非常少見」，也粗估保鑣一小時價碼約1萬日幣左右，乘以10人的話就是10萬日圓（約台幣2萬元）。據日本體育線記者透露，大谷為了打熱身賽，先從名古屋移動到大阪，之後又為首戰前往東京，全程都搭乘新幹線移動，每次出現在車站，現場都會聚集好幾百名粉絲等候，一舉一動都被包圍拍攝，警護人員因此動員相當多的人手。由於大谷在日本的關注度實在太高，外界也盛傳，連他代言的保全公司SECOM都加入維安體系。日本武士隊相關人士透露，現場是由穿制服的保鑣與便衣保鑣共同組成「大谷團隊」，專門負責貼身保護，不過媒體曾向SECOM詢問相關情況，但對方僅簡短回覆「無可奉告」，沒有承認但也沒有否認。報導指出，大谷搭乘新幹線移動時，身邊大約配置10名保鑣，曾任警視廳SP、目前擔任身邊警護SP學院講師的伊藤隆太分析，保鑣一般行情價，是1名每小時約1萬日圓，如果同時出動10人，一小時警護費用就要10萬日圓，但關鍵根本不是費用而是人數，「為了保護一個人動員10名保鑣其實很少見，像足球明星C羅來日本時，大概也只有8名保鑣，而通常會有10名以上警護的，多半是美國或俄羅斯這類大國的總統」。