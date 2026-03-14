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▲儘管韓國以0比10慘遭多明尼加扣倒，但柳賢振期盼這場震撼教育能讓陣中的年輕小將獲得成長，將韓國棒球的火炬繼續傳承下去。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強複賽，韓國隊今（14）日慘遭奪冠大熱門多明尼加以10：0提前在第七局「扣倒」血洗，無緣挺進四強，含淚結束本屆WBC之旅。更令韓國球迷心碎的，是一個在賽後悄然揭曉的時代終結，擔任此戰先發重任、現年38歲的傳奇大魔王柳賢振，在僅投1.2局就遭多明尼加星光打線無情KO退場後，於賽後記者會上正式宣告將從韓國國家隊引退，為他輝煌的國際賽生涯，畫下了一個充滿遺憾的休止符。曾在洛杉磯道奇與多倫多藍鳥叱吒風雲、並在2019年勇奪國聯防禦率王的柳賢振，一直以來都是韓國棒球界最安定的精神支柱。這次是他繼2009年第2屆WBC後，睽違整整17年再度披上經典賽戰袍，承載著韓國全國球迷的深厚期望。不過，今日面對多明尼加宛如大聯盟全明星的恐怖打線，38歲的老將顯得力不從心。二局上半，他因一次致命保送自亂陣腳，隨即遭到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、卡米內羅（Junior Caminero）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等頂級強打輪番轟炸，多明尼加趁勢一口氣撕開韓國隊的防線。最終，柳賢振僅留下1.2局、失3分的慘澹成績單，便被主帥換下場，意外地成為了他身披國家隊戰袍的「最後一舞」。賽後，面對韓國媒體記者的重重包圍，柳賢振的神情顯得格外落寞。當被追問未來是否還有機會再披國家隊戰袍時，他語氣沉重卻無比堅定地給出了答案：「我想，這應該是最後一次了。雖然最後是以這種令人悔恨的方式結束，但今後要再打國家隊，恐怕是很困難了。」這位征戰沙場無數、見過大風大浪的老將，也感性地回顧了自己漫長的國家隊生涯：「能夠一路走到現在，與大家並肩奮戰到最後一刻，我個人感到非常光榮。雖然結局讓人充滿了不甘與遺憾，但能把國家隊生涯延續到今天，我已經覺得很開心了。」在這支充滿年輕面孔的韓國隊陣中，柳賢振不僅是鎮守球隊的王牌投手，更是安定全隊人心、傳承經驗的精神大哥。即使在告別的傷感時刻，他心中依然惦記著韓國棒球的未來。「年輕選手們來到這裡，親身經歷了這些高強度的頂尖比賽，這絕對會成為他們日後受用無窮的無價財產。」柳賢振向後輩們溫情喊話，「能和這些世界頂級的優秀選手正面交手，我相信對他們回到韓國國內繼續發展，或是備戰下一屆的國際大賽，都將帶來極大的學習與幫助。」面對一代傳奇如此動人的謝幕，韓國隊主帥柳志炫也在賽後動情地獻上了最高敬意：「首先，我最想對他說的一句話就是『謝謝你』。身為全隊最年長的大前輩，他直到比賽最後一刻都拼盡了全力，我必須給予他最高的讚賞與肯定。」