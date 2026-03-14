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▲韓國傳奇左投「大魔王」柳賢振（圖）在八強賽慘遭多明尼加痛擊，賽後他心碎拋出震撼彈，正式宣布從國家隊引退，結束輝煌的國際賽生涯。（圖／記者葉政勳攝）

▲韓國網友毫不留情毒舌狂酸球員「全部減薪50%、自己游回來」，更感嘆KBO現在只剩下啦啦隊能看。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）最後八強賽事，今（14）日在美國邁阿密大聯盟球場上演了一場毫無懸念的血腥屠殺，南韓隊強碰星光熠熠的奪冠大熱門多明尼加，全場不僅慘遭大聯盟級火力暴打，打線更被徹底封鎖僅擠出可憐的2支安打。最終在7局下半，多明尼加靠著一發再見三分砲，以10：0殘酷「扣倒」南韓提前結束比賽。這場堪稱「邁阿密慘案」的難堪敗仗，讓韓國媒體與球迷理智線徹底斷裂，怒轟國家隊根本是一群坐領高薪的「井底之蛙」，甚至毒舌狂酸：「別搭飛機了，自己游回來吧！」面對這場「贏了晉級、輸了打包」的八強生死戰，韓國隊幾乎是傾巢而出，端出了陣中引以為傲的「抗台三王牌」，包含大魔王柳賢振、火球男郭彬，以及擁有美職資歷的唐寧（Dane Dunning）輪番上陣。不過，這三張王牌在多明尼加恐怖的星光打線面前，猶如以卵擊石。面對由索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）組成的變態打線，韓國投手群完全壓不住陣腳，屢屢遭到無情撕裂。比賽來到7局下半，多明尼加捕手威爾斯（Austin Wells）大棒一揮，將球狠狠扛出右外野大牆，用一發特大號的「再見三分砲」直接宣判南韓隊死刑，觸發提前扣倒的賽制規定，讓南韓隊連反撲的機會都沒有就黯然出局。儘管賽前外界早就預期雙方戰力存在懸殊差距，但南韓隊毫無招架之力、全場僅敲出2支安打被當沙包打的慘況，依然讓韓國體育圈陷入了極大的震撼與憤怒。韓國媒體《OSEN》甚至在比賽還沒打完時就突發嚴厲報導，毫不留情地將國家隊球員冠上「井底之蛙」的難堪稱號。報導中痛批，這群球員在韓國職棒（KBO）國內聯賽總是打得嚇嚇叫，享受著明星級的光環與待遇；但只要一踏上國際賽舞台，遇到真正的高強度對手就會立刻軟手，即便是陣中擁有大聯盟資歷的旅外球員也難逃一劫。這場令人作嘔的敗仗結束後，韓國社群網路上的負評猶如海嘯般席捲而來，憤怒的網友完全不給球員留任何情面，留言區充滿了極致的酸言酸語。大批球迷氣炸狂轟：「果然KBO就只是個休閒聯賽！」、「一群坐領高薪的井底之蛙，每個球員都該直接減薪50％！」更有激進網友毒舌表示：「打成這樣還有臉搭飛機嗎？全部自己游回來吧！」、「韓國棒球真的可以收一收了，現在去球場只剩下看啦啦隊和喝啤酒的文化了吧……」