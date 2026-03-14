我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多明尼加主帥普侯斯（Albert Pujols，圖）對子弟兵的表現讚不絕口，球隊不僅打擊兇猛，跑壘更是充滿侵略性，全隊唯一使命就是奪下WBC總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強複賽，多明尼加毫不留情地以10：0在7局提前「扣倒」血洗韓國隊，率先搶下一張四強門票。這支由大聯盟星光艦隊組成的王者之師，不僅在全壘打數上追平了大會歷史紀錄，更展現了令人窒息的機動力與戰術執行力。賽後，擔任多明尼加主帥的傳奇名將普侯斯（Albert Pujols）霸氣直言，球隊之所以能打出如此恐怖的統治力，關鍵就在於「尊重棒球，且絕不放過對手的任何失誤。」多明尼加在這場大屠殺中，徹底展現了何謂「毫無死角的進攻」。雖然他們在7局下靠著代打威爾斯（Austin Wells）的再見3分砲終結比賽，並以單屆累計14轟追平2009年墨西哥所創下的WBC歷史最多轟神話，但普侯斯對球隊前段戰的細膩攻勢更是讚不絕口。「這支球隊能用各種不同的方式得分！」普侯斯滿意地表示：「雖然最後是用全壘打終結比賽，但在那發全壘打出現之前，我們早就已經兵不血刃地拿下了7分。」在2局與3局的攻勢中，多明尼加打線展現了極佳的選球眼與纏鬥力，單局狂攻10人次，徹底撕裂了韓國隊的投手群。更讓全場球迷與韓國媒體看傻眼的，是多明尼加陣中這群體型壯碩的「重砲手」，跑起壘來竟然宛如猛獸出閘。在2局下半，一壘上的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）靠著隊友的二壘安打，毫不猶豫地狂奔連繞三個壘包，並以一個極其刁鑽的頭部滑壘閃過觸殺，率先替球隊破蛋。3局下，重砲索托（Juan Soto）如法炮製，從一壘直衝本壘，他在撲壘瞬間展現出極致的身體控制力，伸出的左手瞬間收回閃過捕手手套，改用右手巧妙觸摸本壘板，這記宛如「上帝之手」的神級滑壘，讓韓國隊即使提出電視輔助判決也無力回天。「小葛雷諾和索托絕對稱不上是『快腿』，但他們在壘包上卻展現了極度不可思議的侵略性。」普侯斯賽後笑著大讚子弟兵的拚勁：「這支球隊不僅能用棒子給對手重擊，還能用極具侵略性的跑壘摧毀對手防線！因為他們深深明白，這項賽事對自己、對祖國有多麼重要。他們尊重棒球，絕不放過對手的任何失誤，這就是我們打球的方式。」除了打線與跑壘無懈可擊，多明尼加的投手群也同樣令人絕望。先發投手桑契斯（Christopher Sánchez）主投5局僅被敲出2支零星安打無失分，接手的阿布瑞尤（Bryan Abreu）也輕鬆吃下2局，完美保留了四強賽的牛棚戰力。「桑契斯是去年聯盟中最頂尖的投手之一，他對比賽的準備與敬業態度無可挑剔。」普侯斯收起笑容，神情嚴肅地向全世界發出終極警告：「我們的工作，就是無論對手是誰，都要贏下每一場比賽。我已經清楚地告訴全隊與教練團：『我們的使命，就是拿下總冠軍！』」