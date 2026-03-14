我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Paul Skenes（左）與Olivia Dunne（右）大學時就交往。（圖／翻攝自Olivia Dunne IG@livvydunne）

年紀輕輕成為王牌 美國隊寄望穩住戰局

▲Paul Skenes（右）在明星賽期間與女友Olivia Dunne（左）走紅毯時，還蹲下來幫她繫上鞋帶。（圖／翻攝自Olivia Dunne IG@livvydunne）

陪男友練球畫面曝光 互動自然又甜蜜

美國隊在世界棒球經典賽（WBC）進軍四強，其中備受關注的年輕王牌投手Paul Skenes確定將在接下來的比賽中先發迎戰多明尼加，這位近年在美國棒壇快速竄紅的投手，不只球場表現受到矚目，他的感情生活也同樣引發討論。隨著比賽話題升溫，Skenes的女友Olivia Dunne也被網友挖出，原來她是一名在IG上擁有579萬追蹤的體操網紅，2人互動甜蜜的畫面曝光後，再度掀起球迷關注。而日前一部Olivia陪男友練習投打的影片也意外曝光，讓不少球迷直呼：「好閃！」Paul Skenes被視為美國棒壇近年最具潛力的投手之一，強勁的球速與壓制力讓他迅速站穩地位，此次在經典賽四強被安排先發對決多明尼加，也顯示教練團對他的高度信任。多明尼加向來以強大打線聞名，因此這場投手與打者之間的對決備受期待，許多球迷也關注這名年輕投手能否在國際大賽舞台展現壓制力，幫助美國隊搶下關鍵勝利。隨著Skenes知名度提升，他的私人生活也被球迷關注，有網友發現他的女友是一名體操領域的社群網紅，平時會在Instagram分享訓練、運動與日常生活內容，她擁有亮眼外型與運動背景，在網路上累積不少粉絲，兩人感情穩定，偶爾也會在社群平台分享互動畫面，因此不少球迷也開始關注這對體育情侶的動態。除了在社群平台分享生活外，Skenes的女友也被拍到曾到球場陪伴他訓練，畫面中她站打擊區擔任打者，讓男友Skenes可以模擬真實比賽的投打對決，只見Skenes面對女友在場上時出手依舊不手軟，火球連發也讓女友嚇得往後退一步。對於運動員而言，長時間訓練與比賽往往壓力不小，因此有另一半的支持也被認為是一種重要力量。這些片段曝光後，不少球迷也留言表示羨慕，認為兩人的互動相當自然。隨著經典賽賽事持續升溫，Paul Skenes無論在球場表現或私人生活都備受矚目，球迷一方面期待他在對戰多明尼加時能夠投出精彩表現，另一方面也持續關注他與女友的互動，對這位年輕投手而言，這場比賽不僅是重要考驗，也可能成為他國際賽舞台上的代表作之一。