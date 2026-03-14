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▲除了熱血棒球漫畫，大谷翔平也非常熱愛《咒術迴戰》等黑暗奇幻題材，外媒盛讚這是他維持極限心理素質的「無敵秘密」。（圖／記者葉政勳攝）

在大聯盟賽場上呼風喚雨、無所不能的超級球星大谷翔平，私底下的真實面貌究竟是什麼樣子？近日，從洛杉磯道奇轉戰明尼蘇達雙城隊的左投班達（Anthony Banda），在受訪時毫不留情地「出賣」了這位前隊友的私下真面目！原來，這位擁有神級表現的棒球天才，不僅是個不折不扣的「訓練狂」，私底下更藏著濃濃的「阿宅魂」，靠著瘋狂沉迷《咒術迴戰》等知名動漫來徹底紓壓。班達在近期參與知名棒球Podcast節目《Foul Territory》時，大方分享了過去兩年與大谷翔平同隊相處的第一手觀察。「他真的是一個非常、非常有工作狂執念的人！」班達驚嘆地表示，大谷對自己的棒球事業有著極度嚴苛的要求，幾乎無時無刻都待在打擊籠裡訓練。然而，當離開球場、坐上移動的飛機或巴士時，大谷就會瞬間「切換模式」。「他超級喜歡用iPad看漫畫和讀書！」班達笑著爆料，大谷透過沉浸在二次元的世界裡，暫時忘卻棒球帶來的巨大壓力，藉此轉換心情，「能看到他內心這麼『真實且酷』的一面，真的非常有趣。他在球隊的凝聚力上扮演著不可或缺的角色，私底下根本就是個超搞笑的傢伙！」眾所皆知，大谷翔平一直都是超級漫畫迷。除了《灌籃高手》、《棒球大聯盟》以及《航海王》這類充滿夢想與熱血的運動、冒險系神作之外，他的涉獵範圍其實超級廣泛。令人意外的是，大谷對「黑暗奇幻（Dark Fantasy）」題材也有著濃厚的興趣，包含現象級大作《咒術迴戰》以及熱門動漫《黑色五葉草》，全都在這位大聯盟巨星的必看「專屬書單」之中。大谷翔平這項充滿反差萌的「宅男興趣」，甚至引起了歐美媒體的高度關注。西班牙知名體育媒體《馬卡報》（Marca）就特別針對此事撰文分析，給予了極高的評價。《馬卡報》指出：「這項看漫畫的興趣，正是這位日本超級巨星能夠在極限高壓下，持續維持超高水準表現、並取得不可或缺『精神平衡』的關鍵秘訣。」外媒強調，對大谷而言，動漫絕不僅僅是單純的娛樂消遣，更是他獲取靈感的巨大源泉：「他對漫畫的熱愛提醒了全世界，即使是站在金字塔頂端、不斷打破歷史紀錄的最頂級運動員，在每天喧囂的高壓賽程中，依然需要這片刻的寧靜與純粹。」