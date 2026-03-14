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▲效力於大聯盟天使隊的菊池雄星，在預賽對韓國表現不佳，四強賽恐被拔先發。但他抵達邁阿密後，立刻化身暖心大哥，揪隊友舉辦「抗時差早餐會」穩定軍心。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽日韓世仇大戰，不僅讓場上球員殺紅了眼，連在場邊觀戰的「大嫂團」也承受著地獄級高壓。效力於大聯盟洛杉磯天使隊的日本左投菊池雄星，上週7日於東京巨蛋迎來了本屆WBC抗韓大戰的先發重任。他的愛妻、前知名美女主播深津瑠美，在昨（13）日播出的日本電視台特別節目《改變人生的1分鐘深話題（深イイ話）》中，首度對著鏡頭崩潰吐露了自己在比賽前夕「緊張到快吐了」的煎熬心聲。做為首度入選WBC日本國家隊的球星妻子，39歲的深津瑠美在這場萬眾矚目的日韓大戰前夕，幾乎經歷了一場心理折磨。節目畫面中，深津瑠美身穿與丈夫菊池雄星相同的日本隊「17號」條紋戰袍，帶著6歲的長子Leo，在東京巨蛋的關係者專屬VIP控室內焦急地等待比賽開打。只見她神情極度緊繃、坐立難安，對著鏡頭吐露了無比真實的心聲：「真的太緊張了……我昨天半夜3點突然驚醒，然後就再也睡不著，一直醒著到現在。」這種看著摯愛站上國家級高壓舞台的恐懼，讓她忍不住苦笑哀嚎：「我真的緊張到快吐了……覺得自己快要生病了，明明要站上投手丘的人又不是我啊！」除了在東京巨蛋內的煎熬，節目也一路跟拍了深津瑠美與兒子Leo在賽前前往神社，雙手合十為菊池雄星虔誠祈福的溫馨畫面。儘管承受著巨大壓力，但日本球迷的熱情也成為了深津瑠美最強大的精神支柱。她滿懷感激地分享了一段場外插曲：「我們走在街上時，非常幸運地被許多熱情的棒球粉絲認出來，大家紛紛對我們喊話，要我們把加油的聲音傳達給雄星。這讓我深刻實感到，WBC這場賽事真的讓全日本都徹底沸騰了起來。」