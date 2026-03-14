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▲文保景在韓澳大戰「故意不揮棒被三振」的舉動，被許多網友質疑是為了控分，引發全台球迷怒火。（圖／記者葉政勳攝）

3打席無功而返 韓國打線全面受壓

▲經典賽韓國隊睽違17年打入8強複賽，首戰卻慘遭多明尼加隊扣倒，是隊史首度在經典賽複賽首戰落敗。（圖／美聯社／達志影像）

韓澳戰三振畫面被翻出 網路掀熱議

世界棒球經典賽（WBC）八強戰持續進行，韓國隊今（14）日在面對多明尼加的比賽中遭到壓制，最終吞下敗仗，其中韓國打者文保景的表現也成為球迷討論焦點。比賽中文保景3個打席全部出局，包含1次三振與1次雙殺打，讓不少台、韓球迷想起他在韓澳大戰時，「拿香站著被三振」的場景，讓不少球迷直接酸：「不想揮就別揮了。」根據比賽數據顯示，文保景本場比賽3打數不僅沒有敲出安打，還吞下1次三振並擊出1次雙殺打，整場打擊未能為球隊帶來突破，面對多明尼加強勢投手群，韓國隊多名打者同樣陷入苦戰，攻勢難以串聯。韓國隊在整體攻擊端遭到壓制，也成為比賽早早失去競爭力的重要原因之一。事實上，文保景在本屆經典賽前幾場比賽的打擊狀態相當不錯，一度維持高打擊率，被視為韓國隊打線的重要火力來源之一，也因此當他在八強戰未能延續手感時，不少球迷感到可惜，從數據來看，他目前仍維持不錯的整體打擊率，但這場關鍵戰役的低迷表現，仍讓討論聲量迅速升高。除了本場比賽的數據外，文保景在先前韓國對澳洲的比賽中「站著三振」的畫面也被網友重新翻出。當時他面對關鍵球路沒有揮棒，最終遭到三振出局，被部分網友調侃為「拿香站著三振」，相關畫面在社群平台流傳後，引發不少球迷留言討論，也讓他的比賽內容再次成為焦點。隨著比賽結果出爐，網路上對文保景的評價出現兩極聲音，有部分球迷認為他在韓澳大戰沒有積極揮棒，毫無體育精神，甚至有人調侃他：「不想揮別揮了！」但也有球迷替他緩頰，認為他選擇對國家最有利的方式，不該被批評。然而文保景面對多明尼加強大投手群3打席都無功而返，也讓他再次被拿出來被討論。