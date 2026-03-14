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▲渡邊謙（左）此次擔任日本Netflix經典賽的官方形象大使。（圖／美聯社／達志影像）

訪問用詞被挑剔 教練井端弘和冷靜回應

▲面對渡邊謙提問，總教練井端弘和（如圖）展現高EQ回應。（圖／美聯社／達志影像）

訪問片段瘋傳 過往私生活爭議再被提起

▲日本將派山本由伸擔任8強戰對戰委內瑞拉的先發。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入八強階段，日本隊持續在賽場上拚戰，不過場外卻出現意外爭議，日本知名演員、日本Netflix經典賽官方形象大使渡邊謙在賽後訪問日本隊總教練井端弘和時的一句提問，引發球迷討論，當時他在訪問中詢問：「這4場比賽，有沒有哪一場比較輕鬆？」這番話在播出後迅速在網路上發酵，部分球迷認為這樣的問題對努力備戰的球員與教練團不夠尊重，因此掀起批評聲浪，而他過往不倫戀風波也因此被提起。渡邊謙在訪問日本隊總教練井端弘和時表示：「這4場比賽，有沒有哪一場比較輕鬆？」引發不少球迷跟網友不滿。其實在這段訪問中，渡邊謙不只一次被指言辭不當，有觀眾注意到，他在提及部分日本隊球員時使用「某某君」的稱呼方式，讓一些球迷感到不太妥當，由於這類稱呼在正式訪問場合較少出現，因此也被解讀為缺乏對選手的尊重，這些細節被網友截圖討論後，逐漸讓整段訪問成為社群平台上的熱門話題。面對渡邊謙提出的「哪場比較輕鬆」問題，日本隊總教練井端弘和則保持冷靜回應，他表示：「沒有哪一場比賽是輕鬆的，每一場都很辛苦。」這段回答被不少球迷認為相當得體，也間接顯示出教練團對比賽的認真態度，許多網友也指出，這句話正好說明了國際賽競爭的激烈程度，因此更凸顯原本提問的不妥之處。隨著渡邊謙訪問影片在網路上被大量轉傳，相關討論持續延燒，有球迷認為渡邊謙可能只是想用較輕鬆的方式帶動訪問氣氛，但也有人認為在重要賽事期間，這樣的提問顯得不夠專業，不同立場的聲音在社群平台上激烈交鋒，使得這段訪問的話題度迅速升高。隨著風波擴大，渡邊謙過去的負面新聞也再次被網友翻出，2017年他曾被媒體揭露與一名小21歲女性交往的緋聞，當時引發不倫戀風波，之後他與妻子南果步在2018年正式離婚，相關事件一度在日本娛樂圈引起關注，如今隨著WBC訪問爭議再度成為焦點，也讓他的過往經歷再次被提及。