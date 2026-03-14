2026高雄櫻花季昨（13）日在高雄夢時代前廣場登場，將一連開唱3天，今晚迎來第2場，HIGHLIGHT、李泳知、卓文萱、梁舒涵、丁噹準備登台嗨炸全場！稍早，將擔任明晚壓軸的重量級韓星SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫以及VIVIZ，剛剛1點50分已抵達高雄小港機場，一現身立刻被大批粉絲與媒體包圍，東海一路揮手打招呼，即使在關內已收滿粉絲給的信與禮物，他依然靠近接機大廳的粉絲收花收信，最後乾脆對著媒體鏡頭「獻花」，畫面相當可愛。
東海、銀赫、VIVIZ來台參加櫻花季 機場擠滿人追星
SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫今天下午抵台，2人一走進接機大廳，就引起現場粉絲尖叫，東海手上幾乎抱滿粉絲送的信與禮物，但仍不斷揮手致意，甚至還特地走近粉絲收花、收信，完全沒有停過；銀赫則跟在一旁微笑揮手，氣氛相當輕鬆。兩人後方則是明晚同樣登台的VIVIZ成員，低調跟在後面一起出關，也讓現場粉絲相當驚喜。
高雄櫻花季一連3天開唱 SJ-D&E壓軸登場
2026高雄櫻花季本週末卡司依舊豪華，今晚登台演出的藝人包含HIGHLIGHT、李泳知、卓文萱、梁舒涵、丁噹、Karencici、Ariel蔡佩軒，以及洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏），從韓團到華語歌手一次排滿，現場氣氛一路嗨到深夜。
而3月15日壓軸最受矚目的卡司，則是SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫與VIVIZ登場，另外還有ALI、戴愛玲、許富凱、琟娜Verna、瑋瑋黃挺瑋，以及DJ Swallow妖嬌、DJ AQUA接力演出，目前已有不少粉絲提前卡位，準備衝現場追星。
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SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫今天下午抵台，2人一走進接機大廳，就引起現場粉絲尖叫，東海手上幾乎抱滿粉絲送的信與禮物，但仍不斷揮手致意，甚至還特地走近粉絲收花、收信，完全沒有停過；銀赫則跟在一旁微笑揮手，氣氛相當輕鬆。兩人後方則是明晚同樣登台的VIVIZ成員，低調跟在後面一起出關，也讓現場粉絲相當驚喜。
高雄櫻花季一連3天開唱 SJ-D&E壓軸登場
2026高雄櫻花季本週末卡司依舊豪華，今晚登台演出的藝人包含HIGHLIGHT、李泳知、卓文萱、梁舒涵、丁噹、Karencici、Ariel蔡佩軒，以及洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏），從韓團到華語歌手一次排滿，現場氣氛一路嗨到深夜。
而3月15日壓軸最受矚目的卡司，則是SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫與VIVIZ登場，另外還有ALI、戴愛玲、許富凱、琟娜Verna、瑋瑋黃挺瑋，以及DJ Swallow妖嬌、DJ AQUA接力演出，目前已有不少粉絲提前卡位，準備衝現場追星。