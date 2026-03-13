我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李泳知以帽T、口罩、拖鞋的休閒打扮出國，相當親民零距離。（圖／讀者提供）

李泳知小港機場開簽名會 簽到被工作人員帶走

高雄櫻花季今晚登場 超多組韓星來台參與

南韓饒舌歌手李泳知為了高雄櫻花季，今（13）日提早抵達高雄小港機場，為明晚的演出做準備，沒想到一出關直接在現場開起「臨時簽名會」，面對現場滿滿粉絲，她完全沒有匆忙離開，反而停下腳步替歌迷簽名、擊掌互動，甚至連棒球、相機鏡頭都來者不拒，時間長達10分鐘，因為媒體包圍搶拍，導致部分旅客路線堵住，她最後被迫帶離現場，離開前跟粉絲們致歉：「大家對不起～」李泳知一走進小港機場接機大廳，就接過粉絲遞上的筆開始幫大家簽名，還把歌迷遞出的物品小心放在欄杆上，一個一個小心翼翼的慢慢簽。她每簽完一樣物品都會抬頭說「thank you so much」，還不時跟粉絲擊掌互動，聽到有人大喊「姐姐我愛你」，她也立刻答謝，互動超親民。過程中，有粉絲拿出棒球請她簽名，她也毫不猶豫直接簽下去，甚至還有人把專業相機鏡頭遞上來，她先愣了一下笑問：「你確定？你真的確定？」確認後才小心翼翼在鏡頭上簽名，還不忘對粉絲說「加油加油」。看到有人拿著應援布條，她也立刻比出大拇指回應，整個機場直接變成小型粉絲見面。不過由於簽名時間越拖越久，現場旅客、媒體與粉絲幾乎把動線堵住，工作人員最後只能強硬把帶她走，即使被催促離場，李泳知仍捨不得苦等的粉絲，能簽的還是繼續偷簽，邊走邊揮手說「明天見」，當最後被帶離現場時，她還回頭向大家喊「大家對不起」，10分鐘的機場簽名會成了接機粉絲意外收到的驚喜福利。2026年高雄櫻花季將於3月13日至3月15日在高雄夢時代前廣場登場，活動一連3天邀來多組歌手接力演出，卡司還包含SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、李泳知、WENDY等韓國藝人，搭配多位華語歌手與DJ輪番登台。今晚首日陣容包括BOYNEXTDOOR、WENDY、孫淑媚、陳華、Sabrina胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌與DJ AQUA，李泳知跟HIGHLIGHT則是明天的壓軸表演嘉賓，現場仍有售票，可至高雄櫻花季官方臉書查詢。