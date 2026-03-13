我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HIGHLIGHT首度參加高雄櫻花季，是明晚的壓軸演出嘉賓。（圖／讀者提供）

HIGHLIGHT抵台參加櫻花季 成員禮物收到滿手

▲HIGHLIGHT現身小港機場接機大廳時，滿手都是禮物。（圖／讀者提供）

南韓人氣男團HIGHLIGHT今（13）日為了高雄櫻花季來台，成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲下午現身高雄小港機場，4人還沒正式踏出關口，手上早已被塞滿各式禮物，直接變成「人形禮物架」，一現身還被超過接機大廳的300名粉絲包圍迎接，其中，斗俊看到還有歌迷想繼續遞禮物，當場一臉無奈又好笑的舉起雙手示意「真的沒手了」，可愛求饒的畫面瞬間引爆粉絲一陣尖叫。HIGHLIGHT成員起光、斗俊、耀燮、東雲一抵達小港機場，在關內就一路收禮收到滿手，出關時每個人都拿著大包小包，看得出歌迷準備相當有心，尤其斗俊出來後，發現還有粉絲想再遞上禮物，立刻舉起雙手比出「真的不行了」的模樣，表情又萌又無辜，被粉絲寵到只能投降，讓現場粉絲尖叫聲一波接一波。HIGHLIGHT這回是為了參加2026高雄櫻花季來台，和李泳知都是今天陸續抵達高雄，加入明晚的演出陣容。由於BOYNEXTDOOR與WENDY已在昨晚率先抵台備戰，讓高雄小港機場從昨晚一路熱鬧到今天，粉絲蹲點氣氛也嗨到最高。2026年高雄櫻花季將於3月13日至3月15日在高雄夢時代前廣場登場，今年卡司集結SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ、BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、李泳知、WENDY等韓星，以及多組華語歌手輪番開唱。今（13）日首日演出名單包括BOYNEXTDOOR、WENDY、孫淑媚、陳華、Sabrina胡恂舞、洋基女孩（李素敏、睦那京、崔洪邏）、DJ Swallow妖嬌與DJ AQUA，開唱前就先靠韓星抵台畫面炒熱氣氛。