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▲山本由伸和許多精品品牌合作，私下也常背這些包包。（圖／翻攝自IG@dodgers、shoheiohtani）

韓國隊長李政厚在2026世界棒球經典賽（WBC）中配戴62萬元的幸運草項鍊登上熱搜，球星的穿搭成為比賽之外的討論焦點，日本職棒選手山本由伸效力於洛杉磯道奇，他在經典賽中展現超群實力，不只是賽場上有魅力，私下他的穿搭也受到討論，身高178公分的他竟然愛用女包，香奈兒、LV，還有百萬愛馬仕柏金包都是他的愛。山本由伸私下穿搭非常中性，對於包包的收藏非常有品味，他曾在IG分享街拍照、場下花絮，手上拿著一顆約21萬元的香奈兒Chanel 22菱格紋縫線皮革包，配上黑色帽T和牛仔褲，率性又有型。不只是Chanel 22，山本由伸還有BOY Chanel大型口蓋包，約25萬元，某次搭飛機，山本由伸拿著約37萬元LV的Speedy P9 Bandoulière 40，綠松石色調和復古的輪廓，相當搶眼，道奇隊的赫南德茲（Kiké Hernández）也有同款包。有次大谷翔平在IG限時動態中PO出與隊友一同搭機的照片，山本由伸手上拿著愛馬仕Fray Fray Birkin 35，要價120萬元，配上他一身的NIKE也毫無違和，可見他對時尚的敏感度。