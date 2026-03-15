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▲祖雄（上）與佳娜（下）婚後育有一子一女。（圖／翻攝自佳娜IG@_tatiana_lin）

第一次看到不同膚色 女兒反應相當激烈

溫柔教育方式獲好評 網友大讚示範

馬來西亞男星祖雄2023年與烏克蘭女星佳娜結婚後，在台灣建立家庭，目前育有女兒內內與兒子季季，經常在社群平台分享一家人的生活點滴，日前他在社群透露帶著2歲女兒到遊樂園玩時發生一段小插曲，女兒因第一次見到印度小朋友嚇得大聲尖叫，緊緊抱著爸爸不放。祖雄也趁機機會教育，耐心開導女兒印度小孩跟她只是「皮膚不一樣」，影片曝光後也讓不少網友跟粉絲大讚。祖雄表示，當天內內在遊樂園看到一名印度小朋友，由於是第一次接觸不同膚色的人，她當場受到驚嚇並尖叫，接著立刻跑到爸爸身邊抱住他，面對女兒的反應，祖雄並沒有責備或斥責，而是耐心安撫她的情緒，並溫柔地向她解釋：「印度人其實很可愛，只是皮膚顏色跟我們不一樣。」希望女兒能理解世界上存在各種不同文化與外貌。在安撫女兒後，祖雄也趁機進行一場簡單的機會教育，他接著詢問內內：「妳有沒有發現爸爸和媽媽也不一樣？」女兒思考後點頭回答，表示媽媽佳娜的眼睛是綠色，而爸爸的眼睛則是黑色。祖雄透過這樣的對話方式，讓孩子理解每個人都可能有不同的外貌與背景，希望她能從小學會尊重與接受差異。對話過程中也出現讓人哭笑不得的橋段，當祖雄再問女兒「那妳知道妳是什麼人嗎？」原本期待她理解不同文化的概念，沒想到內內竟然天真回答：「我是戴芮蒳。」讓祖雄當場笑出來，他幽默表示自己原本在介紹「種族概念」，結果女兒卻是在做自我介紹，童言童語的反應也讓整段對話顯得更加可愛。祖雄事後感性表示，小孩子的世界其實非常單純，只要透過適當的引導，就能慢慢理解世界的多元樣貌，他也相信隨著孩子長大會逐漸明白不同文化與外貌並沒有高低之分。貼文曝光後，許多網友紛紛留言稱讚祖雄的教育方式，認為這樣的引導非常自然又溫柔，也有人表示：「小孩本來沒有偏見，只需要好好解釋就能理解。」整段父女互動也因此被許多人稱為「完美示範」。