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▲原本的主力右外野手近藤健介因預賽12打數無安打陷入低潮，井端監督決定由佐藤輝明頂替。（圖／取自阪神虎官方臉書）

🌟日本八強賽先發🌟

第1棒 指定打擊 大谷翔平

第2棒 右外野手 佐藤輝明

第3棒 中外野手 鈴木誠也

第4棒 左外野手 吉田正尚

第5棒 三壘手 岡本和真

第6棒 一壘手 村上宗隆

第7棒 二壘手 牧秀悟

第8棒 游擊手 源田壯亮

第9棒 捕手 若月健矢

先發投手 山本由伸

🌟委內瑞拉八強賽先發🌟

第1棒 右外野手 阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）

第2棒 三壘手 賈西亞（Maikel Garcia）

第3棒 一壘手 阿拉耶茲（Luis Arráez）

第4棒 指定打擊 E.蘇亞瑞茲（Eugenio Suárez）

第5棒 游擊手 托瓦（Ezequiel Tovar）

第6棒 二壘手 托瑞斯（Glayber Torres）

第7棒 左外野手 阿布瑞尤（Wilyer Abreu）

第8棒 捕手 培瑞茲（Salvador Pérez）

第9棒 中外野手 喬里奧（Jackson Chourio）

先發投手 R.蘇亞雷斯（Ranger Suárez）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽，衛冕軍日本隊今（15）日於邁阿密迎戰強敵委內瑞拉。面對這場輸球就回家的關鍵戰役，日本隊監督井端弘和在賽前記者會展現強大決心，並大膽調整先發陣容：撤下預賽手感低迷的近藤健介，拉上阪神強打佐藤輝明擔任「二棒、右外野手」，與一棒大谷翔平組成核彈頭，力拚開局搶分。日本隊此役陣容大洗牌，最受矚目的變動莫過於二棒人選。原本的主力右外野手近藤健介因預賽12打數無安打陷入低潮，井端監督決定由佐藤輝明頂替。佐藤在預賽最後一戰對陣捷克時曾有穩定發揮，井端看重他的長打破壞力，不僅讓他先發，更直接排在大谷翔平之後，意圖利用大谷的高上壘率再給對手致命一擊。投手方面，日本隊依計畫由王牌山本由伸掛帥先發。山本在預賽首戰面對台灣雖未失分，但控球略顯掙扎，主投2.2局送出3次保送，但只用了53球便送出2次三振，完全沒有被敲出任何安打。今日他需找回去年世界大賽MVP的巔峰狀態，封鎖由阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）領軍、預賽火力全開的委內瑞拉打線。委內瑞拉先發投手則是身價高達1.3億美元的紅襪左投蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）。蘇亞瑞茲預賽雖防禦率偏高，但他具備優異的變速球與季後賽對決大谷翔平的成功經驗，對於日本隊的左打群將是極大考驗。此外，針對外界熱烈討論「美日決賽」重演的可能性，井端監督在記者會上語氣堅定地表示：「我現在腦子裡只有眼前的比賽。之後的事情，等贏了這場再說。」對於他國將日本視為頭號目標、進行徹底研究，井端也平靜回應：「我們並非所有成員都參加過上一屆，對我們而言，就是每一場比賽全力爭勝，這就是我們現在的全部工作。」