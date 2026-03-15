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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽持續熱戰，今（15）日日本武士隊迎來與南美強權委內瑞拉的生死對決。這場比賽一開局就上演了宛如電影劇本般的「神仙打架」。日本隊先發投手山本由伸在首局上半，慘遭委內瑞拉核彈頭阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出首局首打席全壘打；沒想到下半局，擔任日本隊「第1棒、指定打擊」的大谷翔平立刻還以顏色，同樣回敬一發首局首打席的130公尺超大號全壘打，不僅讓全場陷入沸騰，幸運接到球的球迷更是興奮到語無倫次。這場在美國邁阿密大聯盟球場（loanDepot park）舉辦的八強戰，一開局就毫無冷場。面對委內瑞拉的重砲威脅，日本隊先發王牌山本由伸在第一局就遭遇亂流，被阿庫尼亞一棒將球送出大牆。然而，日本武士隊的頭號巨星大谷翔平完全沒讓對手高興太久。一局下半，大谷面對去年在大聯盟豪取12勝的委內瑞拉先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez），大棒一揮，將球狠狠掃向右外野看台！這是一發飛行距離高達130公尺的特大號全壘打，也是大谷在本屆WBC的第3轟。大谷在擊中球的瞬間就確信這是一發全壘打，霸氣目送球飛出牆外。這發追平比數的關鍵一擊，瞬間點燃了日本隊休息室的士氣，也讓現場球迷陷入徹底的瘋狂。這顆價值連城的大谷翔平全壘打球，最終被一位名叫羅伯特·巴爾德斯（Robert Valdez）的幸運球迷死死抱在懷裡。他在接受採訪時，情緒依然處於極度亢奮的狀態。「我的老天！我接到了！爽啦！感覺太棒了！」巴爾德斯激動地狂吼。令人驚訝的是，這一切竟然都在他的「預料之中」。他興奮地分享了自己的神預測：「在賽前打擊練習的時候，我就看到大谷不斷把球轟上第二層看台，所以我就有一種預感，覺得球一定會飛來這上面。結果，球真的朝我直直飛過來了！太幸福了！真的是朝我一直線飛過來！我真的超級無敵開心！」事實上，大谷翔平在預賽東京巨蛋階段就已經殺紅了眼，不僅在對戰中華隊時敲出滿貫砲，預賽3場繳出打擊率高達.556、2轟、6打點，攻擊指數（OPS）是誇張的2.026。如今來到邁阿密的loanDepot park，對大谷來說更是意義非凡。這裡不僅是他在2023年帶領日本隊奪下WBC冠軍的榮耀之地，更是他締造大聯盟史上首見「單季50轟50盜」神級紀錄的絕對福地。如果日本隊能順利拿下這場八強戰的勝利，他們將在台灣時間17日的四強準決賽中，迎戰本屆最大黑馬義大利隊，繼續朝著大會連霸的目標邁進。