我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽，日本武士隊與委內瑞拉的生死大戰在邁阿密如火如荼地展開。不過，在比賽開打前的賽前練習時間，場邊卻出現了極度溫馨又搞笑的「神級特權」插曲。日本球星大谷翔平在打擊籠旁，眼尖發現了被擋在管制線外的前隊友努特巴爾（Lars Nootbaar），大谷立刻霸氣手招對方進場，並笑喊這是一張「大谷Pass（大谷通行證）」，這段神救援的爆笑畫面不僅被WBC官方全程錄下並發文認證，更瞬間成為日本推特上最火爆的流行語。這場發生在邁阿密球場（loanDepot park）的爆笑花絮，全被WBC官方社群的鏡頭給捕捉了下來。當時，大谷翔平正站在打擊籠附近準備賽前練習，一轉頭，突然發現上屆WBC的冠軍戰友、同時也是他在大聯盟的好友努特巴爾，正乖乖地站在球場管制線的外側默默觀看練習。大谷見狀，立刻開心地指著他大喊：「努特巴爾！」並熱情地招手示意他進來。面對嚴格的球場管制，努特巴爾一開始還顯得有些猶豫和躊躇。見到好友不敢越雷池一步，大谷翔平立刻霸氣地開起玩笑，大喊了一聲：「大谷Pass！」彷彿在告訴工作人員「這個人我罩的」，隨後兩人便在場上開心會合，並露出燦爛笑容大力相擁，展現了極度深厚的兄弟情誼。大谷翔平這句超狂的玩笑話，立刻成為了本屆賽會最暴紅的迷因，連WBC官方社群帳號都直接「採用」了這個名詞，在發布這段溫馨影片時，官方小編幽默地寫道：「努特巴爾今晚來到了邁阿密的八強賽現場，並且被賦予了『大谷Pass』，得以進入球場與日本代表隊共度賽前時光。」這段影片一曝光，「大谷Pass」立刻光速衝上日本X（原推特）的熱門趨勢關鍵字。大批球迷激動留言：「大谷Pass這張卡也太強了吧（笑）！」、「直接發動大谷Passｗ」、「這畫面看了好溫馨，但大谷Pass真的太好笑了」、「這絕對是今年最強的Power Word（力量單詞）！」更有不少網友瘋狂敲碗起鬨：「請問大谷Pass的發券機在哪裡？」、「大谷Pass已經發行了嗎？」、「我也好想要一張大谷Pass啊！」