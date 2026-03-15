洛杉磯湖人隊即將面臨一個動盪的夏天，兩大核心球星詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）都將進入自由市場。然而，根據最新消息指出，湖人高層的休賽季戰略已發生重大位移：球隊已將續約里夫斯視為「首要任務」，其優先順序甚至高於留住即將滿42歲的詹姆斯，預計開出一份最高5年2.41億美元（約合新台幣77.4億元）的超級頂薪合約。
里夫斯身價翻倍！有望簽下5年2.41億美元合約
根據ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）報導，里夫斯預計將拒絕明年1490萬美金的球員選項，正式成為不受限自由球員。由於里夫斯本季表現優異，場均繳出23.9 分、4.8 籃板、5.3 助攻及50% 投籃命中率的驚人數據，湖人隊正準備為這位落選秀出身的球星提供一份最高5年2.41億美元的超級頂薪合約。
雖然其他球隊最高僅能開出4年1.79億美金，但湖人擁有絕對的價碼優勢。里夫斯曾表示：「我想留在家鄉，我想贏球。」但他同時也明確表達，希望獲得符合其市場價值的報償。
數據會說話：湖人「後詹姆斯時代」雛形已現
湖人之所以將里夫斯視為不容有失的資產，關鍵在於球隊已成功與明星控衛東契奇（Luka Doncic）完成續約。數據顯示，本季當唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯聯手、且詹姆斯不在場時，湖人的戰績高達9勝2負，淨效率值（Net Rating）高達+16.9，攻防兩端表現遠優於三人同時在場的情況。
反觀詹姆斯，目前各界普遍預期他可能選擇離開洛杉磯，重返克里夫蘭騎士隊，與其子布朗尼（Bronny James）實現更長遠的籃球布局。湖人隊雖然公開表示希望詹姆斯回歸，但內部已逐漸接受他在今夏離隊的可能性。
湖人圍繞唐西奇和里夫斯重建
儘管唐西奇與里夫斯的後場組合在防守端仍有隱憂，但其強大的進攻效率讓高層深信這才是球隊的未來。湖人計畫利用今夏高達5000萬美金的薪資空間，在自由市場鎖定具備防守能力的側翼與大個子，為這對後場雙星量身打造防禦體系。
從2021年的落選球員到如今湖人隊不惜開出兩億美金留人的「非賣品」，里夫斯的勵志故事即將在今夏寫下最輝煌的篇章，而湖人隊也正式向外界宣告，球隊即將進入由東契奇與里夫斯領軍的新時代。
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根據ESPN記者麥克梅納明（Dave McMenamin）報導，里夫斯預計將拒絕明年1490萬美金的球員選項，正式成為不受限自由球員。由於里夫斯本季表現優異，場均繳出23.9 分、4.8 籃板、5.3 助攻及50% 投籃命中率的驚人數據，湖人隊正準備為這位落選秀出身的球星提供一份最高5年2.41億美元的超級頂薪合約。
雖然其他球隊最高僅能開出4年1.79億美金，但湖人擁有絕對的價碼優勢。里夫斯曾表示：「我想留在家鄉，我想贏球。」但他同時也明確表達，希望獲得符合其市場價值的報償。
湖人之所以將里夫斯視為不容有失的資產，關鍵在於球隊已成功與明星控衛東契奇（Luka Doncic）完成續約。數據顯示，本季當唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯聯手、且詹姆斯不在場時，湖人的戰績高達9勝2負，淨效率值（Net Rating）高達+16.9，攻防兩端表現遠優於三人同時在場的情況。
反觀詹姆斯，目前各界普遍預期他可能選擇離開洛杉磯，重返克里夫蘭騎士隊，與其子布朗尼（Bronny James）實現更長遠的籃球布局。湖人隊雖然公開表示希望詹姆斯回歸，但內部已逐漸接受他在今夏離隊的可能性。
湖人圍繞唐西奇和里夫斯重建
儘管唐西奇與里夫斯的後場組合在防守端仍有隱憂，但其強大的進攻效率讓高層深信這才是球隊的未來。湖人計畫利用今夏高達5000萬美金的薪資空間，在自由市場鎖定具備防守能力的側翼與大個子，為這對後場雙星量身打造防禦體系。
從2021年的落選球員到如今湖人隊不惜開出兩億美金留人的「非賣品」，里夫斯的勵志故事即將在今夏寫下最輝煌的篇章，而湖人隊也正式向外界宣告，球隊即將進入由東契奇與里夫斯領軍的新時代。