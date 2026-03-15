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金州勇士隊的明星射手柯瑞（Stephen Curry）於今日（14日）迎接38歲生日。儘管目前正因右膝傷勢陷入長期缺陣，且勇士隊戰績持續掙扎，但柯瑞在生日當天接受《The Athletic》專訪時，親自更新了外界關注的「退役計畫」。他堅定地表示，目前完全沒有退休的打算，只要身體允許，他將繼續挑戰最高水準的競技。內部人士也透露勇士近況不佳，而柯瑞非常積極想復出幫助球隊。在今日度過38歲生日後，柯瑞正式成為聯盟中第9高齡的球員。面對各界對他職業生涯終點的猜測，柯瑞抱持著順其自然的態度。「我認為身體是第一個訊息點，」柯瑞談到目前的狀態，「現在準備一場比賽所付出的努力，與10年前截然不同。但當我現在站在場上，我依然會沉浸在樂趣中，那裡是我的快樂天堂。」他進一步表示，追求卓越的過程與團隊情誼依然令他血脈賁張，「我不認為這一切會很快結束。」即便已進入職業生涯第17個賽季，柯瑞本季場均仍能繳出27.2分、3.5籃板與4.8助攻的明星級數據，展現出驚人的自我管理能力。雖然退休計畫尚未啟動，但柯瑞的復出之路卻比預期更加漫長。柯瑞自1月30日以來已因右膝的「髕骨股骨疼痛症候群」（俗稱跑步膝）連續缺陣20場比賽。他在接受採訪時坦言，這次膝蓋傷勢相當「不可預測」，導致復原進度幾度反覆。根據勇士記者斯萊特（Anthony Slater）與權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士球團決定讓柯瑞再休戰至少10天，預計將於3月21日重新進行評估。這意味著他將錯過接下來與森林狼、尼克、塞爾特人等強敵的關鍵對決。目前勇士隊戰績僅為32勝34負，在西區排名跌至第9。在庫里缺陣期間，球隊近10場比賽僅取得3勝7負。儘管情勢嚴峻，內部消息指出，柯瑞本人回歸動機極強，正積極加強場上訓練，目標是幫助搖搖欲墜的勇士隊能在季後賽附加賽中脫穎而出。「思考終點會剝奪你對當下的享受，」柯瑞在2月接受《People》雜誌訪問時曾提到，「我正在享受這段競技旅程。」對於全球勇士迷來說，柯瑞在38歲生日這天的表態，無疑是一顆強心針——這位傳奇射手的時代，還沒到謝幕的時候。